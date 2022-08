Le patron de l’UFC rejette les allégations de “massacre” sur la star tchétchène

Dana White n’est pas d’accord avec le fait que Nate Diaz est envoyé pour perdre contre Khamzat Chimaev

Le patron de l’UFC, Dana White, a déclaré que le vétéran de longue date Nate Diaz était conduit à un abattoir lors de son prochain combat principal avec la sensation invaincue d’origine tchétchène Khamzat Chimaev.

Diaz, qui possède des victoires contre des goûts de Conor McGregor, Anthony Pettis et Donald ‘Cowboy’ Cerrone, n’a plus qu’un combat sur son contrat actuel avec l’UFC et avait exprimé son désir que la promotion remplisse sa part du marché alors il peut tester l’agence libre et potentiellement poursuivre le match de boxe avec la star des médias sociaux Jake Paul avec qui il flirte ouvertement en ligne.

Cependant, plus d’un an après sa dernière sortie dans la cage (une défaite par décision contre le meilleur concurrent Leon Edwards), Diaz a finalement obtenu le contrat d’accord de combat qu’il réclamait – mais beaucoup de sourcils ont été levés quand il a été révélé que Diaz, qui a perdu trois de ses quatre derniers dans l’Octogone, s’emmêlerait avec le Chimaev en plein essor lors de l’événement principal de l’UFC 279 le mois prochain.

Plusieurs personnalités éminentes du MMA ont tourné le nez au combat – peut-être plus particulièrement l’ancien double champion Daniel Cormier, qui a déploré le concours comme un “décalage” et l’ancien poids léger de l’UFC (et adversaire de Diaz) Josh Thomson, qui a déclaré: “L’UFC sait ce qu’elle fait, cela arrive tout le temps. Lorsque vous êtes sur le point de partir, ils vous livrent le combat le plus dur et le plus dur qu’ils connaissent stylistiquement, cela ne vous correspond pas. Chimaev est le pire affrontement qu’il puisse potentiellement obtenir.

White, cependant, n’achète pas ce récit.

“Eh bien, les gens qui disent cela n’ont évidemment pas lu quand Nate a dit:” J’ai demandé ce combat ““, a-t-il déclaré à TMZ.

“C’est vrai et il a aussi demandé [heavyweight champion] Francis Ngannou. Donc, si je le mettais dehors pour se faire massacrer, Francis Ngannou serait probablement le combat à lui donner.”

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait ou non convaincre Diaz de signer un tout nouveau contrat UFC, White n’a pas semblé trop confiant.

“Je ne sais pas. Nous allons voir ce qui se passe,” il a dit.

«Nous verrons comment tout cela se déroulera. Je lui ai dit, lui et moi nous sommes rencontrés ici, tu sais que Nate est avec nous depuis longtemps et j’aime bien Nate. J’ai dit : ‘Nate, fais ce que tu veux, gamin. Va faire ce que tu veux faire.'”

Lire la suite La sensation tchétchène “mangera un gangster de l’UFC au petit-déjeuner”

À partir de maintenant, Diaz semble déterminé à rompre les liens avec l’UFC; une organisation qu’il représente depuis 2007. Mais avant que cela n’arrive, White dit que les fans apprécieront ce que lui et Chimaev apporteront dans la cage le 10 septembre.

«Je savais que ça allait être un combat qui résonnerait, que les gens aimeraient, que les gens seraient excités pour,” il expliqua. “Pouvez-vous imaginer l’énergie à cet endroit lorsque ces deux-là marchent cette nuit-là ? Ça va être de la folie !”

Diaz a déjà saboté les plans de l’UFC lorsqu’il a convaincu Conor McGregor lors de leur premier combat en 2016 – et s’il recommence contre Chimaev apparemment invincible, ce serait l’un des résultats les plus significatifs de l’histoire récente du MMA.

Et on pourrait même dire, le cadeau d’adieu le plus parfait que Diaz, un agitateur régulier, pourrait offrir à ses futurs employeurs précédents.