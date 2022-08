Le patron de l’UFC intervient dans le raid Trump du FBI (VIDEO)

La propriété de Mar-a-Lago de l’ancien président a été fouillée par des responsables du FBI cette semaine

Le président de l’UFC, Dana White, dit qu’il peut penser à “dix maisons d’autres personnes » qui aurait dû être perquisitionné par le FBI lorsqu’il a été interrogé sur le mandat de perquisition qui a été exécuté cette semaine dans la propriété Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride.

La résidence de l’ancien président américain Trump a été perquisitionnée par des agents du FBI lundi dans le cadre d’une enquête en cours sur des allégations selon lesquelles Trump aurait caché des documents classifiés hautement sensibles hors de la Maison Blanche à la fin de sa présidence.

White, quant à lui, a été un partisan de premier plan de l’ancien président américain et a officiellement approuvé la candidature de Trump avant les élections présidentielles américaines de 2016 et 2020 – une relation qui a commencé lorsque Trump a organisé des événements UFC dans son casino du New Jersey au début de l’organisation. , et lorsque d’autres sites se sont éloignés de ce qui était alors considéré par beaucoup comme un sport de niche barbare.

Et bien que White n’ait pas encore eu l’occasion de discuter du raid du FBI avec Trump, il a déclaré aux médias mardi à Las Vegas que les circonstances entourant l’enquête sont “fou”.

AVERTISSEMENT : LANGAGE FORT

“C’est de la folie mec,” White a annoncé lorsqu’il a été interrogé sur l’histoire encore en développement

“Le monde entier est fou en ce moment. Je ne sais pas quoi penser, je n’en sais pas assez et je ne lui ai pas parlé. Je n’ai vu que des bribes dans les nouvelles donc je ne sais pas exactement ce qui se passe mais je vais probablement l’appeler dans les prochains jours.

“Je ne voulais pas l’appeler… Je suis sûr qu’il a mieux à faire que moi de l’appeler et de lui dire : ‘Hé, qu’est-ce qui se passe là-bas ?’

“Mais je vais lui parler dans les prochains jours.”

Lire la suite Trump décrit le raid choc du FBI comme une “persécution politique”

Les ligues de partisans de Trump ont pris sa défense en ligne presque immédiatement après que la nouvelle du raid du FBI a été diffusée sur les réseaux sociaux – et White a ajouté sa voix au problème lorsqu’il a été pressé de savoir si le raid était ou non un exemple du mouvement des États-Unis. devenir une “République bananière”.

“C’est intéressant mec,” dit Blanc. “Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi penser de tout ça – encore une fois, parce que je n’en sais pas assez à ce sujet.

“Mais oui, je peux penser à – sans faire de politique en ce moment et entrer dans tous ces putains de conneries – il y a dix autres maisons qui auraient probablement dû être perquisitionnées avant la sienne et qui ne se sont pas produites. Ce sera intéressant de voir comment cela se passe.”

Le raid du FBI est l’une des nombreuses situations juridiques dans lesquelles Trump s’est retrouvé enveloppé au cours des dernières semaines et des derniers mois. En plus des allégations de dissimulation de documents nationaux à la National Archives and Records Administration des États-Unis, il fait face à une enquête en cours sur son rôle potentiel dans les émeutes du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Trump lutte également contre des allégations de fraude électronique, de falsification électorale, d’enquêtes pénales et civiles à New York sur ses transactions immobilières, d’une affaire de diffamation contre une femme qui prétend avoir été harcelée sexuellement par Trump, et plusieurs autres.

