Le patron de l’UFC “gêné” alors que des images d’une altercation physique avec sa femme émergent (VIDEO)

Des séquences vidéo sont apparues en ligne qui semblent montrer Dana White en train de frapper sa femme

Le président de l’UFC, Dana White, dit qu’il est “gêné” après que TMZ a publié une vidéo qui semble le montrer en train de frapper sa femme lors d’un désaccord verbal le soir du Nouvel An alors qu’il se trouvait dans une boîte de nuit au Mexique.

Des images publiées en ligne par le point de vente montrent White et sa femme Anne apparemment dans une vive dispute, au cours de laquelle elle le gifle – et il riposte et la frappe en retour avant que les spectateurs ne tentent de calmer les troubles.

Dans une vidéo séparée publiée par TMZ, White a abordé la situation et a présenté des excuses sans réserve pour son comportement.

“Ma femme et moi étions sortis samedi soir le soir du Nouvel An, et malheureusement c’est ce qui s’est passé“, a déclaré White, racontant l’incident.

“Je suis l’un de ces gars, vous m’avez entendu dire pendant des années, il n’y a jamais, jamais d’excuse pour qu’un gars mette la main sur une femme, et maintenant je suis sur TMZ pour en parler. Ma femme et moi sommes mariés depuis presque 30 ans, nous nous connaissons depuis l’âge de 12 ans.

“Nous avons évidemment traversé des conneries ensemble, nous avons trois enfants et c’est une de ces situations qui est horrible, je suis gêné, mais c’est aussi une de ces situations où, en ce moment, nous sommes plus soucieux de nos enfants.

“Les gens vont avoir des opinions à ce sujet, et la plupart des opinions des gens seraient justes, surtout dans mon cas. Vous ne mettez jamais la main sur une femme. Ma femme et moi nous aimons, nous sommes ensemble depuis très longtemps. Nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits, et ce n’est qu’une de ces situations malheureuses.”

Il a été ajouté par TMZ que les témoins de l’incident ont décrit à la fois White et sa femme Anne comme étant “fortement ivre» avant que l’incident ne se produise.

“Il y avait certainement beaucoup d’alcool en cause, mais ce n’est pas une excuse», a confirmé White.

“Je ne fais littéralement aucune excuse pour cela. Ce n’est jamais arrivé auparavant. C’est la première fois que cela arrive, et les gens vont dire ce qu’ils vont dire. C’est ce que c’est, et tout ce que les gens disent est mérité. Je le mérite. C’est arrivé. Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé.”

L’UFC, ainsi que sa société mère Endeavour, n’ont pas encore commenté officiellement l’émergence de la vidéo ou les déclarations ultérieures de White.

Selon les informations disponibles à ce moment, les autorités ne sont pas intervenues et aucune accusation n’a été déposée, tandis que White dit que lui et sa femme se sont réconciliés.

“Tout le monde me pose toujours des questions sur est-ce que je me soucie de ceci, est-ce que je me soucie de cela ?” il a dit.

“Mon héritage et tous ces autres trucs avec le travail ne signifient rien pour moi. Il s’agit de votre famille. Il s’agit de votre femme et de vos enfants. Cette situation, aussi, tout le monde va avoir une opinion. Nous sommes juste inquiets pour notre famille et concentrés sur nos enfants en ce moment. Mais moi et ma femme sommes cool, nous sommes bons.”