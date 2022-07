Le patron de l’UFC dit aux critiques de “se foutre” d’affilée pour un cadeau de 250 000 $ (VIDEO)

Dana White a été critiquée pour le cadeau élaboré

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré aux critiques le cadeau de 250 000 $ qu’il avait offert à la star de YouTube Kyle Forgeard pour “dérange [their] propre putain d’entreprise » après avoir de nouveau soulevé des accusations selon lesquelles la principale promotion mondiale des arts martiaux mixtes sous-paye ses combattants.

White a donné à Forgeard le cadeau en espèces et l’a présenté dans un sac en plastique, dans un clip qui est depuis devenu viral en ligne à l’occasion de son anniversaire.

Forgeard est membre de l’équipe YouTube des Nelk Boys – un groupe qui s’est fait connaître en ligne pour le contenu montrant leurs modes de vie de fête, ainsi que pour faire des farces en ligne.

Les invités de leur émission comprenaient des personnalités comme Donald Trump et Mike Tyson – Dana White ayant reçu le titre de membre honoraire du groupe.

Oncle @danawhite vient de me donner 250 000 $ pour mon anniversaire. pic.twitter.com/noH34JF8zY – KYLE (@KyleForgeard) 12 juillet 2022

Et pour montrer son appréciation, White a remis la somme d’argent alléchante à l’un des principaux membres de Nelk – et s’exprimant sur The Pat McAfee Show cette semaine, le président de l’UFC a eu quelques mots pour ses détracteurs.

“Permettez-moi de remettre les pendules à l’heure“, a déclaré White. “Tout d’abord, tous ces gens sur Internet – allez vous faire foutre. D’ACCORD. Je dépense mon argent mais je veux vraiment dépenser mon argent. Occupez-vous de vos propres putains d’affaires.

“N ° 2, si vous regardez ce que Kyle et les Nelk Boys ont fait en ce qui concerne la façon dont ils gèrent et beaucoup d’autres choses qu’ils ont faites, ces enfants ne m’ont jamais rien demandé, jamais. Ils ne m’ont jamais rien demandé, et ils ne pourraient pas être de meilleures personnes.

“Kyle a fait tant de choses pour moi. Croyez-moi, les 250 000 $ que je lui ai donnés pour son anniversaire ne couvrent pas tout ce que ce gamin a fait pour moi.

“Ne comptez pas l’argent des autres et occupez-vous de vos putains d’affaires,” il ajouta.

“TOUS CES PERSONNES SUR INTERNET VA SE FAIRE BAISER ET JE DÉPENSERAI MON ARGENT TOUT CE QUE JE VEUX”@danawhite pour avoir offert à Kyle des Nelk Boys 250 000 $ pour son anniversaire #PMSLive pic.twitter.com/a0dF1sRGrW – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 26 juillet 2022

La vidéo a certainement fait sensation en ligne, en particulier parmi ceux qui affirment que White ne paie pas sa liste d’athlètes autant qu’il le devrait – une affirmation qui a conduit à des conflits de rémunération très médiatisés avec des personnes comme Francis Ngannou, Jon Jones et Nate Diaz.

Mais White dit qu’il n’y a qu’une seule entité qui mérite d’être blâmée pour la situation : les médias MMA.

“Une grande partie de cela est motivée par les médias MMA scumbag», a déclaré White, qui a ajouté que l’argent provenait de son compte bancaire personnel et non des coffres de l’UFC.

“Donc, ce qui se passe, c’est qu’ils agissent comme s’il y avait cet énorme coffre-fort ici dans les bureaux de l’UFC qui dit “paiement des combattants” dessus et j’y vais juste et je prends ce que je veux de la rémunération des combattants.

“Non, vous f ** king morceaux de s ** t. C’est de l’argent que j’ai gagné au cours de toute ma carrière, et je le dépenserai comme je veux.”

LIRE LA SUITE: Le chef de l’UFC sous le feu pour un cadeau en espèces de 250 000 $ (VIDEO)