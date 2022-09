Dana White a détaillé les événements qui ont conduit à l’effondrement de l’événement principal prévu de l’UFC 279

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que les médecins se sont inquiétés pour Khamzat Chimaev lorsque son corps a commencé à “se bloquer” lors de sa perte de poids vouée à l’échec avant son événement principal prévu à l’UFC 279 contre Nate Diaz à Las Vegas.

L’étoile montante invaincue Chimaev devait prendre part à ce qui aurait été son premier combat principal sous la bannière de l’UFC, mais a été retiré du combat après avoir pesé 7,5 livres au-dessus de la limite de poids welter contractuelle de 171 livres, provoquant un tourbillon de changements tardifs. aux combats annoncés sur la carte à la carte.

Mais ces changements étaient nécessaires, selon White, qui a déclaré que Chimaev faisait face à des problèmes de santé provoqués par ses efforts pour perdre le poids requis pour atteindre la limite de poids welter.

“Il était déjà très, très maigre et il aurait dû prendre du poids“, a déclaré White sur Instagram Live en confirmant le râteau des changements de dernière minute apportés à l’UFC 279.

“Il a commencé à perdre du poids et il a commencé à s’enfermer et à avoir des crampes et toutes les choses qui se produisent à la suite d’une mauvaise coupure.

“Contrairement à il y a 10 ans, quand nous faisions cela, ils appellent, nous envoyons un médecin et un médecin détermine s’il doit continuer à perdre du poids ou non et le médecin lui a dit qu’il ne devrait pas.”

Chimaev a ensuite expliqué à ESPN que les médecins avaient interrompu sa réduction de poids à 4 heures du matin et l’avaient informé qu’il n’était pas médicalement apte à continuer. On ne sait pas pourquoi les médecins sont arrivés dans sa chambre d’hôtel, ou s’ils ont été appelés par un membre du personnel de l’UFC ou de l’équipe de Chimaev.

C’est la première fois que Chimaev, d’origine tchétchène, perd du poids à l’UFC. Il a combattu son premier combat dans la division des poids moyens (185 livres) mais a combattu trois de ses cinq combats UFC dans le groupe des poids welters.

Ce n’est pas non plus la première fois que des problèmes de santé ont un impact sur la carrière de Chimaev. Il devait affronter l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC, Leon Edwards, en décembre 2020, mais a été contraint de se retirer après avoir souffert de complications suite à un diagnostic de Covid-19.

Il a été rapporté dans les semaines qui ont suivi que Chimaev avait envisagé de se retirer des arts martiaux mixtes en raison des symptômes persistants dont il souffrait.

Diaz, quant à lui, qui a fait son poids contracté avant le combat prévu contre Chimaev, affrontera désormais à la place son compatriote vétéran Tony Ferguson dans le nouvel événement principal de l’UFC 279 organisé à la hâte, tandis que Chimaev affrontera l’expérimenté Kevin Holland dans un co-principal de cinq rounds. un événement.

Chimaev et Holland s’étaient impliqués dans une confrontation passionnée dans les coulisses avant la conférence de presse d’avant-combat jeudi, incitant Dana White à annuler l’événement médiatique.

“Hier, il y avait beaucoup de questions sur ce qui s’est passé», a ajouté White à propos de l’antipathie entre les deux combattants. “Kevin Holland et Khamzat Chimaev se sont effectivement mis dedans hier en coulisses. Ironiquement, maintenant ils se battront samedi soir.”