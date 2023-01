Le patron de l’UFC, Dana White, s’excuse d’avoir giflé sa femme Anne lors de la soirée du Nouvel An

Le patron de l’UFC, Dana White, est entré dans des eaux chaudes après son altercation avec sa femme, Anne, dans une discothèque de Cabo San Lucas lors d’une soirée de réveillon.

Une séquence vidéo de l’incident montre Anne giflant son mari de 53 ans à la suite d’une conversation entre le couple qui a sombré dans le chaos.

Étonnamment, Dana a rétorqué de la même manière en giflant sa femme avant qu’ils ne soient séparés.

Le chef de l’UFC, Dana, s’est excusé pour sa part dans l’incident alors qu’il exprimait sa déception pour ses actions.

“Je fais partie de ceux qui disent qu’il n’y a jamais, au grand jamais, d’excuse pour qu’un mec mette la main sur une femme et maintenant j’en parle”, a déclaré Dana.

“C’est une de ces situations qui est horrible. Je suis embarrassé. Nous avons trois enfants et depuis que la vidéo est apparue, nous avons montré les enfants et nous nous concentrons davantage sur notre famille en ce moment”, a-t-il poursuivi.

«Les gens vont avoir leur opinion là-dessus et l’opinion des gens serait juste, surtout dans mon cas. Vous ne mettez jamais la main sur une femme”, a affirmé Dana.

Anne White, l’épouse de Dana depuis 26 ans, a déclaré que l’altercation était un incident ponctuel et qu’il était hors de propos pour l’homme du Connecticut.

Elle a défendu son épouse en déclarant qu’une telle chose ne s’était jamais produite avant l’incident et que le couple avait beaucoup bu avant l’événement désagréable.

“Dire que cela ne lui ressemble pas est un euphémisme – rien de tel ne s’est jamais produit auparavant.”

“Malheureusement, nous buvions trop tous les deux le soir du Nouvel An et les choses sont devenues incontrôlables, des deux côtés. Nous en avons parlé en famille et nous nous sommes excusés.”

En tant que chef de l’un des événements les plus connus, Dana a exprimé son point de vue sur la violence en dehors du ring, allant même jusqu’à dire qu’il n’y a pas de retour sur certaines choses et que mettre la main sur les femmes en est une. .