Le patron de l’UEFA briguerait un troisième mandat

Aleksander Ceferin sera candidat à sa réélection lors du congrès de l’instance dirigeante du football européen l’année prochaine

Le congrès de l’UEFA de l’année prochaine au Portugal verra le président Aleksander Ceferin se présenter pour un troisième mandat, comme l’a confirmé samedi l’instance dirigeante du football européen.

Les associations membres de l’UEFA sont à Francfort ce week-end où elles ont discuté de l’avenir des championnats d’Europe masculins et féminins et de leurs formats de qualification respectifs.

“Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a profité de l’occasion pour remercier personnellement les 55 associations pour leurs lettres de soutien pour les prochaines élections reçues ces dernières semaines, confirmant officiellement qu’il se présentera pour un autre mandat lors du prochain Congrès de l’UEFA au Portugal en 2023.” l’organisation a confirmé dans un communiqué.

Ceferin occupe le poste depuis 2016. Il a remplacé Michel Platini après l’interdiction de la légende du football français en 2015, puis a perdu un appel contre la décision.

En 2019, Ceferin a été réélu pour un mandat de quatre ans. Il a connu des moments difficiles au cours de son mandat, comme lorsqu’un certain nombre de grands clubs européens ont tenté de former une Super League européenne dissidente, ce qui a menacé l’avenir de la Ligue des champions et des championnats nationaux.

Ceferin a appelé les fédérations, les gouvernements et les supporters à s’opposer à ce qu’il a qualifié de “Proposition égoïste honteuse.”

Bien que la Super League n’ait pas réussi à démarrer, elle est toujours soutenue par les rivaux de la Liga, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus en Serie A italienne.

Ceferin s’est également opposé au projet de la FIFA d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans et non tous les quatre ans, et a joué un rôle clé dans l’interdiction des clubs et équipes russes des tournois internationaux en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

L’UEFA a confirmé mardi dernier que l’équipe masculine de Russie ne serait pas incluse dans le tirage au sort des qualifications pour les Championnats d’Europe en 2024, qui se déroule dimanche à Francfort.

Commentant cela, Ceferin a déclaré que la décision n’avait pas été prise “aujourd’hui.”

“La décision concernant les équipes nationales et de clubs russes et leur suspension a été prise” jusqu’à nouvel ordre “, ce qui signifie que jusqu’à ce que nous en décidions autrement, cela restera en place”, a-t-il ajouté. Céferin expliqué à la suite d’une réunion du Comité exécutif de l’UEFA dans la ville croate de Hvar.

“Cela signifie que nous n’avons pas à prendre de décision chaque fois qu’une autre compétition se présente”, il ajouta.