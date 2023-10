Le patron de l’UE tire la sonnette d’alarme face à une nouvelle vague de migrants

Le conflit israélo-palestinien pourrait alimenter l’extrémisme au sein de l’UE, prévient le président du Conseil européen

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé à une « extraordinaire » réunion de ses membres, pour aborder l’escalade du conflit au Moyen-Orient, suite à l’attaque du Hamas contre Israël, et pour évaluer l’impact que cela pourrait avoir sur la sécurité de l’Union européenne.

« Ce conflit a de nombreuses conséquences, y compris pour nous au sein de l’Union européenne. » Michel a écrit dans une lettre publiée samedi sur le site Internet du Conseil, expliquant en outre que les tensions israélo-palestiniennes ont le potentiel de « exacerber les tensions entre communautés et alimenter l’extrémisme » en Europe.

Il y a « un risque majeur » que la violence actuelle déclenchera une migration massive vers les pays voisins, et « Si l’on n’y prend pas garde, il existe un risque de vagues migratoires vers l’Europe » Michel a prévenu en invitant les membres du Conseil européen à tenir une vidéoconférence le 17 octobre.

Tout en condamnant le Hamas pour son « attentats terroristes brutaux » contre Israël la semaine dernière, et appelant à la libération immédiate des otages, Michel a reconnu que « scènes tragiques » à Gaza suite au siège et aux bombardements intensifs sont « Sonner la sonnette d’alarme au sein de la communauté internationale ».

« Israël a le droit de se défendre dans le plein respect du droit international, en particulier du droit international humanitaire. » a-t-il insisté, soulignant l’importance du rôle de l’UE pour faciliter la paix dans la région. « Nous ne devons jamais perdre de vue l’importance de rechercher une paix durable et viable basée sur une solution à deux États grâce à des efforts redynamisés dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient. »

Suite au raid sans précédent du Hamas la semaine dernière qui a coûté la vie à plus de 1 400 civils et soldats en Israël, Jérusalem-Ouest a déclaré la guerre au groupe militant et a déclenché une intense campagne de bombardements sur Gaza.

Plus de 2 329 Palenstiniens ont été tués lors de frappes de représailles et des centaines de milliers d’autres ont été déplacés suite à l’ordre d’évacuation israélien, selon la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. Les experts des droits de l’homme de l’ONU ont prévenu que les Palestiniens étaient au bord du gouffre. « nettoyage ethnique de masse » et a appelé la communauté internationale à négocier un cessez-le-feu immédiat.