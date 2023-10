Les aspirants membres du bloc, y compris Kiev, ne bénéficieront d’aucun raccourci vers l’adhésion, a signalé Ursula von der Leyen

Les pays aspirant à rejoindre l’UE doivent suivre les « basé sur le mérite » processus d’adhésion et atteindre les étapes fixées par les règles du bloc, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le chef de l’UE a fait ces remarques lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet des dirigeants du bloc dans la ville espagnole de Grenade. Von der Leyen a évoqué le processus d’adhésion des membres potentiels, déclarant que tous doivent suivre les procédures en vigueur.

« Le processus est basé sur le mérite » a expliqué le chef de la Commission européenne. « Il y a des règles claires, il y a des étapes à franchir. »

Une telle position a été incluse dans la déclaration commune adoptée lors du sommet. Même si le document réitère la volonté du bloc de « continuez à soutenir l’Ukraine et son peuple aussi longtemps qu’il le faudra », il a également averti que les nouveaux membres potentiels ne bénéficieraient d’aucun raccourci pendant le processus d’adhésion.

« Les candidats à l’adhésion doivent intensifier leurs efforts de réforme, notamment dans le domaine de l’État de droit, conformément à la nature fondée sur le mérite du processus d’adhésion et avec l’aide de l’UE. En parallèle, l’Union doit jeter les bases internes et mener les réformes nécessaires. » » lit-on dans la déclaration.

Bien que le document ne fournisse aucun délai quant au moment où une expansion aura lieu, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que le bloc devrait être prêt à s’étendre d’ici 2030. « Ce qui est important, c’est d’arrêter de tergiverser » a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Les remarques des hauts responsables de l’UE contrastent avec les déclarations antérieures sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine. À la mi-septembre, par exemple, von der Leyen a déclaré que l’Ukraine « complet » le bloc et a affirmé que cette décision ne nécessiterait pas nécessairement un amendement aux traités de l’Union européenne, fondement juridique de son existence.

L’adhésion à l’UE est un sujet de discussion clé pour les politiciens ukrainiens pro-occidentaux depuis des décennies, mais peu de progrès réels sur cette voie ont été réalisés avant que le conflit entre Kiev et Moscou n’éclate en février 2022. Cependant, les hostilités ont apparemment ravivé le processus, les hauts responsables ukrainiens exigeant à plusieurs reprises que le pays soit accepté dans le bloc le plus tôt possible en raison de son rôle perçu dans la défense de l’UE contre une invasion russe prétendument imminente.

Cependant, ces dernières semaines, de nombreux responsables actuels et anciens de l’UE ont mis en garde contre une adhésion accélérée de l’Ukraine, arguant, pour diverses raisons, que cela pourrait faire plus de mal que de bien au bloc lui-même. L’opinion la plus accablante a peut-être été exprimée par Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, qui a affirmé que l’Ukraine était tout simplement bien trop corrompue pour rejoindre l’UE dans un avenir proche.

« Ceux qui ont eu affaire à l’Ukraine savent que c’est un pays corrompu à tous les niveaux de la société. » » a déclaré Juncker dans une interview accordée au journal allemand Augsburger Allgemeine.