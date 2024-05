Jens Stoltenberg a présenté une nouvelle justification pour le pivotement du bloc dirigé par les États-Unis vers l’Asie

Pékin est « permettre » Moscou dans le conflit ukrainien, a affirmé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, affirmant que le bloc dirigé par les États-Unis doit être impliqué en Asie et pas seulement dans l’Atlantique Nord.

Les commentaires de Stoltenberg sont intervenus lors d’un débat de questions-réponses au Sommet de la jeunesse de l’OTAN, en réponse à une demande d’un étudiant de l’Université de Yale aux États-Unis.

« La guerre en Ukraine démontre que la sécurité n’est pas régionale, mais mondiale. » » dit Stoltenberg. « Le principal pays qui permet à la Russie de mener sa guerre d’agression contre l’Ukraine en Europe est la Chine. »

Stoltenberg a poursuivi en affirmant que la Chine est « de loin le plus grand partenaire commercial » de Russie, fournissant à Moscou « composants critiques » pour les missiles, drones et autres armes. Il a également accusé l’Iran de « fournir des drones » en Russie et en Corée du Nord de « fournissant des munitions et des armes. »

« L’Iran, la Corée du Nord et la Chine sont essentiels à la capacité de la Russie à lutter contre [the] Ami européen [and] voisin de l’OTAN », » Stoltenberg a déclaré, faisant référence à l’Ukraine. « Donc, cette idée selon laquelle nous pouvons séparer l’Asie de l’Europe ne fonctionne plus. »















Cependant, les États-Unis avaient fait pression pour que l’OTAN étende sa mission en Asie bien avant que le conflit ukrainien n’éclate en février 2022. Washington semble également avoir été à l’origine d’affirmations selon lesquelles Pékin, Téhéran et Pyongyang auraient fourni des armes et des munitions à Moscou, sans apporter beaucoup de preuves pour étayer cette affirmation.

La Chine a rejeté à plusieurs reprises les pressions des États-Unis et de leurs alliés pour qu’ils se joignent à leur embargo contre la Russie, le qualifiant d’unilatéral et d’illégitime. Pékin a également proposé un plan de paix pour le conflit ukrainien, auquel Moscou semblait intéressé, mais que Kiev et ses soutiens occidentaux ont rejeté.

La Russie a démenti les affirmations américaines concernant les livraisons d’armes et de munitions nord-coréennes. L’Iran a précisé qu’il avait fourni à la Russie des prototypes et des plans de drones avant le déclenchement des hostilités en Ukraine, suggérant que Moscou les produisait dans son pays.

Les États-Unis et leurs alliés ont envoyé plus de 200 milliards de dollars d’armes, de munitions et d’argent en Ukraine au cours des deux dernières années, tout en insistant sur le fait que cela ne fait pas d’eux des participants directs au conflit.