Le patron de l’ONU pour le climat se contente de ne pas réduire les émissions

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Compte tenu de la crise énergétique en Europe et des progrès réalisés dans l’aide aux victimes du climat, le nouveau chef du climat des Nations Unies a déclaré qu’il se contenterait d’un manque de nouvelles mesures de réduction des émissions sortant de la pourparlers sur le climat désormais conclus en Égypte.

Cela aurait pu être pire, a déclaré le secrétaire exécutif de l’ONU pour le climat, Simon Stiell, dans une interview en bord de mer avec l’Associated Press. Les pourparlers ont abouti à la création historique d’un fonds pour les nations pauvres victimes de catastrophes climatiques, a-t-il déclaré.

Les progrès réalisés l’an dernier lors de la réunion mondiale sur le climat à Glasgow se sont maintenus. « Il n’y a pas eu de retour en arrière. Ce qui en conséquence, pourrait-on dire, est très peu ambitieux. Et je serais en fait d’accord », a déclaré un Stiell fatigué quelques heures après la fin des pourparlers sur le climat égyptien avec une dernière poussée 24 heures sur 24.

« Dire que … nous avons, nous sommes restés immobiles. Ouais, ce n’est pas génial », a déclaré Stiell. Mais il aime toujours le résultat global de la première série de pourparlers sur le climat qu’il a supervisé, en particulier le fonds de compensation tant recherché pour les nations qui n’ont pas causé de réchauffement.

Des experts extérieurs conviennent avec Stiell que rien n’a été fait sur la question centrale de la réduction des émissions qui causent le changement climatique et des catastrophes comme les inondations au Pakistan.

“Dans l’ombre de la crise énergétique, il n’y a pas eu de nouveaux engagements majeurs en matière de protection du climat lors de la conférence”, a déclaré le climatologue Niklas Hohne, fondateur du NewClimate Institute en Allemagne. « Il y a un an, Glasgow était un petit mais important pas dans la bonne direction, avec de nombreux nouveaux objectifs nationaux et de nouvelles initiatives internationales. Rien de tout cela ne s’est produit cette année.

Et ce malgré le fait que plus de 90 pays ont demandé à plusieurs reprises – dont beaucoup publiquement – que l’accord inclue une réduction progressive de l’utilisation du pétrole et du gaz. L’accord de Glasgow appelle à une réduction progressive du “charbon sans relâche”, c’est-à-dire la combustion du charbon là où le carbone va dans l’atmosphère plutôt que d’être capturé d’une manière ou d’une autre. Les pays pauvres soulignent qu’ils dépendent davantage du charbon alors que le pétrole et le gaz sont davantage utilisés dans les pays riches. Ceux-ci devraient également être tenus de réduire progressivement, ont-ils déclaré. Dans ses remarques de clôture des pourparlers, Stiell lui-même a appelé à une réduction progressive du pétrole et du gaz.

Mais la présidence égyptienne n’a jamais mis la proposition, qui venait de l’Inde, dans aucun des documents de décision. Le pays qui accueille et dirige les pourparlers sur le climat a le pouvoir de faire ce choix.

Les critiques – y compris les négociateurs lors des pourparlers – ont fustigé la présidence égyptienne et son ordre du jour. Les groupes environnementaux ont souligné à plusieurs reprises la dépendance de l’Égypte vis-à-vis des exportations de gaz naturel, son rôle d’opérateur du trafic pétrolier du canal de Suez et les revenus des États pétroliers voisins. Le pétrole et le gaz naturel sont les principaux contributeurs au changement climatique.

Les pourparlers sur le climat de l’année prochaine se tiendront aux Émirats arabes unis, une grande puissance pétrolière. Les défenseurs de l’environnement et les experts extérieurs craignent que le langage de réduction progressive du pétrole et du gaz ne soit pas équitablement secoué l’année prochaine non plus.

Interrogé sur la sagesse d’avoir des pays exportateurs de combustibles fossiles qui accueillent et contrôlent les pourparlers sur le climat, Stiell a déclaré : “Ils font partie du problème, mais ils font aussi partie de la solution.” Essayer de gérer ce processus sans leur implication donnerait « une image incomplète », a-t-il déclaré.

« L’économie mondiale est encore certainement basée sur le pétrole et le gaz. Et c’est le défi », a déclaré Stiell.

Le PDG de Climate Analytics, Bill Hare, un climatologue, a qualifié cela de problème sérieux.

“La présence massive d’intérêts pétroliers et gaziers à la COP porte atteinte à l’intégrité du processus climatique de l’ONU et pourrait lentement éroder sa légitimité”, a déclaré Hare. “L’influence présumée des États pétroliers et des lobbyistes du pétrole et du gaz sur la présidence égyptienne est pour le moins malsaine.”

L’analyste Alex Scott d’E3G a déclaré que l’Égypte avait montré “un sentiment d’ignorance volontaire” en ne considérant pas un document appelant à la suppression progressive du pétrole et du gaz. L’influence des États pétroliers sur la présidence se produit hors site et “est la bonne question à poser”, a-t-elle déclaré.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, président des pourparlers sur le climat, n’a pas répondu dimanche à une question criée sur le langage de la réduction progressive du pétrole et du gaz.

Stiell a déclaré que les pays devaient continuer à revenir et à faire pression les uns sur les autres pour inclure un libellé appelant à une réduction progressive du pétrole et du gaz. Cela a fonctionné pour la réalisation clé de cette année – la création d’un fonds pour les pays pauvres victimes de catastrophes climatiques.

Mais cela a également pris plus de 30 ans.

Alors que les critiques dénoncent l’Égypte et citent l’influence des intérêts des combustibles fossiles dans le manque d’action sur la réduction des émissions, également connue sous le nom d’atténuation, Stiell a attribué l’inaction à d’autres choses qui se passent.

Il a dit qu’il y avait des plaintes selon lesquelles les pourparlers sur le climat de l’année dernière étaient trop axés sur l’atténuation et que les pourparlers de cette année ont rétabli l’équilibre.

“Vous ne pouvez pas faire trop d’atténuation!” Hohne a répondu dans un e-mail. L’objectif mondial de limiter les températures à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, “reste en soins intensifs alors que les conditions se détériorent. La conférence a répondu aux exigences minimales, mais c’est loin d’être suffisant.

Mais obtenir le fonds pour le climat a été une réalisation importante et dévorante, a déclaré Stiell. Avant de prendre le poste de chef du climat à l’ONU cet été, il y travaillait en tant que ministre du cabinet de la petite nation insulaire de Grenade.

“C’est une discussion de 30 ans”, a déclaré Stiell. “J’ai été impliqué dans cela pendant dix ans en tant que ministre grenadien, entendant à quel point” cela ne peut pas être fait “et comment” c’est impossible “.”

Mohamed Adow du groupe environnemental Powershift Africa a accepté. “La COP27 a été une surprise précisément parce que pour une fois les besoins des personnes vulnérables ont été réellement écoutés”, a-t-il déclaré.

En regardant en arrière, Stiell a déclaré qu’il avait encore beaucoup d’espoir.

« Alors, progrès : incrémental, léger, insuffisant. Il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Stiell, résumant les efforts de lutte contre le changement climatique. “Nous sommes toujours là, en plein mode crise.”

