Le patron de l’OMS exhorte la Chine à remettre les données vitales de Covid et admet qu’une enquête a exclu que la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan était « prématurée »

LE chef de l’OMS exhorte la Chine à remettre des données vitales sur Covid et a admis qu’une enquête qui a exclu que la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan était « prématurée ».

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a également reconnu qu’une tentative préalable pour éliminer la possibilité que le coronavirus puisse s’être échappé d’un laboratoire avait été « prématurée ».

Le Dr Tedros a déclaré qu’il n’y avait pas eu assez de « transparence et de coopération » de la Chine Crédit : AFP

L’agence de santé des Nations Unies a fait face à des appels répétés pour une nouvelle enquête plus approfondie sur les origines de Covid-19 Crédit : AFP

S’adressant aux journalistes jeudi à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que l’OMS préparait le terrain pour aller de l’avant avec de nouvelles enquêtes sur l’origine de Covid-19.

« Nous espérons qu’il y aura une meilleure coopération pour faire la lumière sur ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

L’agence de santé des Nations Unies a fait face à des appels répétés pour une nouvelle enquête plus approfondie sur les origines de Covid-19.

L’origine de Covid-19 n’a toujours pas été établie – bien que deux théories principales aient émergé.

On pense que le virus provient soit d’un contact avec des animaux sur un marché humide de Wuhan, soit d’une fuite du laboratoire de recherche de la même ville chinoise.

La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas responsable de la pandémie mondiale et a rejeté les théories du complot selon lesquelles le virus a été créé par l’homme.

Le président américain Joe Biden a ordonné le mois dernier aux agences de renseignement américaines de faire rapport dans les trois prochains mois pour savoir si Covid-19 est sorti d’un animal ou lors d’un accident de laboratoire.

Ce n’est qu’en janvier que l’OMS a envoyé une équipe d’experts internationaux indépendants à Wuhan en Chine, pour aider les homologues chinois à sonder les origines de la pandémie.

Le Dr Tedros a maintenant reconnu que l’un des principaux défis au cours de la première phase de l’enquête était « l’accès aux données brutes ».

« Je pense que nous leur devons de savoir ce qui s’est passé. » Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS

« Les données brutes n’ont pas été partagées », a-t-il déclaré, selon les rapports de l’APF.

« Et maintenant, nous avons conçu la deuxième phase de l’étude et nous demandons en fait à la Chine d’être transparente, d’être ouverte et de coopérer, en particulier sur les … données brutes que nous avons demandées. [in] les premiers jours de la pandémie.

Le rapport tant attendu après la première phase de l’enquête a été publié fin mars.

L’équipe internationale et leurs homologues chinois n’avaient tiré aucune conclusion définitive sur les origines de la pandémie.

Une théorie impliquant la fuite du virus d’un laboratoire a été jugée « extrêmement improbable ».

Cependant, plus tôt ce mois-ci, un groupe de scientifiques de premier plan a déclaré que la possibilité qu’un coronavirus s’échappe accidentellement du laboratoire de Wuhan en Chine « reste viable ».

Dans une lettre publiée dans la revue Science, 18 chercheurs de Stanford, Harvard, MIT et Cambridge ont fustigé l’OMS et les scientifiques qui l’ont suivie pour ne pas avoir considéré qu’il y avait peut-être eu une évasion « accidentelle » du laboratoire.

L’enquête de l’OMS et le rapport suivant ont été critiqués pour manque de transparence et d’accès.

À peine 440 mots du rapport ont été consacrés à sa discussion, puis à son rejet.

L’idée que le Covid-19 pourrait avoir émergé d’un laboratoire prend de plus en plus d’ampleur aux États-Unis, notamment.

Et un autre rapport explosif, publié par le Wall Street Journal, a allégué que trois membres du personnel de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades et ont dû être hospitalisés en novembre 2019, des semaines avant que la Chine ne révèle l’épidémie au monde.

Le Dr Tedros a réitéré jeudi qu’une enquête plus approfondie sur l’hypothèse de la fuite de laboratoire était nécessaire.

« Il y a eu une poussée prématurée [to rule out that theory], » il a dit. Le chef de l’OMS, qui est immunologiste, a souligné qu’il avait lui-même travaillé auparavant comme technicien de laboratoire, « et des accidents de laboratoire se produisent ».

« C’est courant. J’ai vu cela se produire », a-t-il déclaré, soulignant que « vérifier ce qui s’est passé, en particulier dans nos laboratoires, est important ».

« Nous avons besoin d’informations, d’informations directes sur la situation de ces laboratoires avant, au début de la pandémie. »

Le chef de l’OMS avait précédemment déploré que l’équipe n’ait pas eu accès à toutes les données brutes nécessaires pour effectuer une évaluation appropriée.

Il a fait référence aux plus de quatre millions de décès officiels de Covid-19 dans le monde et a déclaré: «Je pense que nous leur devons de savoir ce qui s’est passé. Nous devons savoir ce qui s’est passé pour empêcher le prochain.

L’approche laxiste de la Chine en matière de sécurité des biolabs et la mauvaise protection accordée au personnel et aux étudiants signifient que la théorie selon laquelle la pandémie a émergé d’un laboratoire de Wuhan n’est pas un choc.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) est au centre d’une tempête depuis que Covid est apparu pour la première fois à quelques pas de l’installation qui était connue pour étudier des virus de chauve-souris très similaires.

Les chercheurs ont découvert un certain nombre de risques de biosécurité déconcertants au WIV, à l’Institut des produits biologiques de Wuhan, au Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan et à l’Université de Wuhan.

Et ils disent que les soupçons doivent porter uniquement sur WIV – mais potentiellement tous les laboratoires de Wuhan doivent faire l’objet d’un examen minutieux dans la recherche des origines de Covid.

Billy Bostickson, un chercheur anonyme de DRASTIC, une équipe internationale de scientifiques et de détectives tentant de combler les lacunes sur les origines de Covid, et Yvette Ghannam, de l’Université Walden, ont compilé un rapport accablant de 60 pages sur les laboratoires.

En 2019, quelques mois seulement avant que le virus mortel ne commence à se propager à travers le monde, une inspection des laboratoires de l’Université de Wuhan a révélé que les salles étaient remplies de « beaucoup de débris », qu’il n’y avait pas d’installations de sécurité et que les étudiants ne portaient pas de blouses de laboratoire.