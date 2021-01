Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait besoin de reconstruire l’équipe après une série de résultats qui les a fait chuter de la première à la quatrième place du tableau de la Premier League.

L’équipe de Klopp s’est classée en tête de la ligue par quatre points après une victoire de 7-0 sur Crystal Palace le 13 décembre, mais n’a pas réussi à gagner ses quatre derniers matches, marquant un but dans le processus.

La récente crise a permis de suggérer que Liverpool a besoin de rafraîchir l’équipe, mais Klopp est convaincu que cette équipe peut changer les choses

« Je pense avoir entendu quelque part que je devais reconstruire cette équipe », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match de championnat de jeudi contre Burnley.

« Le monde est un endroit fou maintenant et pas seulement à cause de la pandémie. Personne n’a plus le temps. Dans le football, nous le savons, je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir que vous n’avez jamais vraiment le temps.



« Après la saison dernière, nous n’avons pas fait de pas en avant, nous le savons et nous voulons changer cela, mais nous devons changer cela en jouant, pas en parlant. »

Le trio offensif de Liverpool composé de Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino a subi une baisse de forme ces dernières semaines. Ils ont combiné pour un total de 53 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, contre 31 cette saison.

Salah est toujours le meilleur buteur de la ligue mais n’a pas réussi à marquer depuis son doublé contre Palace le mois dernier.

La nouvelle recrue Diogo Jota a impressionné avec neuf buts toutes compétitions confondues avant de se blesser en décembre. Klopp a déclaré que l’attaquant ne serait pas disponible pendant plusieurs semaines.

Malgré le manque de buts, Klopp a déclaré que toute l’équipe devait commencer à contribuer pour aider le club à remonter le tableau.

« Il s’agit de toute l’équipe », a-t-il ajouté. « Les buts ne sont pas en jeu, donc nous devons y travailler. Nous marquerons à nouveau. [John] Pierres à [Manchester] City, qui marque 3, ne peut pas l’expliquer.

« Il faut rester calme, avide et prendre de bonnes décisions et la situation va changer. C’est tout. »