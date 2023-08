Le patron de Liverpool, Klopp, mécontent du carton rouge de Mac Allister

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a insisté sur le fait qu’Alexis Mac Allister ne méritait pas son carton rouge contre Bournemouth, mais a salué le rétablissement de son équipe en remportant une victoire 3-1 avec 10 hommes à Anfield samedi.

Mac Allister, une signature estivale de Brighton, a reçu un carton rouge pour un tacle élevé à la 58e minute, ce qui signifie que le milieu de terrain argentin purgera une interdiction de trois matches.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Notes des joueurs: Diaz, star de Szoboszlai alors que Liverpool bat Bournemouth

L’expulsion a semblé une décision dure, le manager de Bournemouth, Andoni Iraola, déclarant après le match que cela « ne ressemblait pas à un carton rouge ».

Klopp était d’accord avec son homologue, déclarant à Sky Sports: « Je comprends à 100% à quoi ressemble un arbitre à ce moment-là, mais quand vous le voyez en arrière, c’est l’intérieur du pied et aucune puissance derrière.

« Nous avons vu des défis plus difficiles qui n’étaient pas un carton rouge et cela n’aurait pas dû en être un. Je ne sais pas exactement ce que nous devons faire, mais nous devrions en reparler. »

Liverpool a dû riposter après avoir été surpris en train de faire la sieste dans les cinq premières minutes, alors que Bournemouth s’était vu refuser un but pour hors-jeu avant de prendre l’avantage grâce à Antoine Semenyo à la troisième minute.

Cependant, les hôtes ont bien réussi à surmonter leur bégaiement, avec des buts de Mohamed Salah et Diogo Jota scellant les points après que Luis Díaz eut annulé la frappe de Semenyo.

« Horrible début de match. Je pensais que le premier but que nous avons concédé était un hors-jeu et un réveil. OK, vous prenez ça. Et puis une minute plus tard, nous avons concédé un but régulier, ce qui n’est pas cool », a déclaré Klopp.

« Nous avons eu besoin de quelques minutes pour nous en débarrasser et ensuite nous avons été vraiment bons. La deuxième mi-temps a complètement changé parce que tout d’un coup nous étions 10 hommes mais avons marqué le troisième but, ce qui est très important en ce moment.

« Cela nous a donné de l’énergie. C’est le deuxième jour de match et c’est difficile. Il faisait étonnamment chaud aujourd’hui, donc c’était intense pour les garçons, mais nous nous sommes battus et n’avons plus concédé, obtenu les trois points et c’est tout ce dont j’ai besoin. . »

Klopp a ajouté que Liverpool avait mieux réagi en concédant un but contre Bournemouth qu’ils ne l’avaient fait lors de leur match nul 1-1 d’ouverture de la saison avec Chelsea.

« Quand nous avons trouvé notre chemin dans le match, nous avons joué dans des zones où nous devions jouer et nous étions calmes, ce qui est bien », a déclaré Klopp.

« J’ai dit après Chelsea, après que nous ayons concédé, je nous ai vus nous précipiter. Je ne l’ai pas vu aujourd’hui. Nous y sommes retournés et avons joué le match que nous voulions. »

Liverpool se déplacera ensuite pour affronter Newcastle United.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.