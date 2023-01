Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp: Trophées et finales au bout du tunnel si les Reds en difficulté travaillent dur | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a vu des signes de progrès de Liverpool lors de ses deux derniers matchs, mais insiste sur le fait qu’il faut du travail acharné et du temps pour retrouver ses sommets précédents.

Les Reds sont à la neuvième place de la Premier League et ont subi une défaite meurtrière 3-0 à Brighton au début du mois. Mais, avant leur retour à l’Amex pour un match nul au quatrième tour de la FA Cup dimanche, Liverpool a remporté une victoire 1-0 en coupe contre les Wolves et un match nul 0-0 avec Chelsea pour retrouver un peu de confiance.

Cependant, Klopp est toujours sans un certain nombre de joueurs clés blessés, dont Virgil van Dijk, Diogo Jota, Roberto Firmino et Luis Diaz, et ne se fait aucune illusion sur les chantiers difficiles que ses joueurs devront traverser avant de pouvoir revenir à la genre de niveaux qui les ont vus défier quatre trophées la saison dernière.

“D’ici, dans ce bâtiment, nous sommes prêts à 100% à résoudre ce problème”, a-t-il déclaré.

“Je souhaite que tout soit à nouveau facile et que nous nous qualifiions pour les finales à la fin de la saison. Mais j’ai vécu différentes choses dans ma vie, pas toutes très positives, mais la seule chose que je sais, c’est que vous vous comportez mieux et plus clairement. dans vos moments difficiles, meilleurs seront les moments forts après cela.

“Il faut être respectueux, montrer les bonnes choses, critiquer mais ne pas devenir fou. Il faut passer par là et puis il n’y a pas que la lumière au bout du tunnel, il y a des finales et des trophées au bout du tunnel. C’est tout est là, pas maintenant.

“Le seul problème que vous avez dans la vie est le temps – personne ne veut investir du temps là-dedans. Cette situation n’est pas parfaite, mais la base des deux derniers matchs est quelque chose avec laquelle je peux vraiment travailler.”

Klopp: Salah souffre à cause d’une ligne avant instable

Image:

Mohamed Salah a récemment eu du mal devant le but





Klopp accepte que Mohamed Salah souffre d’être dans une ligne avant instable et doit apprendre une façon différente de jouer.

L’international égyptien a marqué 17 buts cette saison, mais ses sept apparitions en Premier League en 19 sont bien en deçà de ses chiffres précédents à ce stade d’une campagne.

Lors de ses trois derniers matches, la composition des trois premiers a été différente dans chacun et ce qui pourrait être considéré comme le trio de départ préféré de Klopp composé de Salah, Darwin Nunez et Luis Diaz n’a été sur le terrain que pendant 343 minutes ensemble cette saison.

Il débutera probablement le match nul du quatrième tour de la FA Cup à Brighton aux côtés de Nunez et Cody Gakpo, un joueur arrivé cet été et l’autre qui a un peu plus de cinq heures de temps de jeu dans sa carrière à Liverpool après avoir rejoint le PSV Eindhoven au début du mois.

“Oh oui, bien sûr qu’il souffre. C’était une machine bien forée les trois premiers, tout était clair ce que nous faisions”, a déclaré Klopp.

“Tout le monde en souffre. C’est clair. C’est un jeu offensif spécifique qui demande beaucoup de travail et beaucoup d’informations, et pas toujours des informations évidentes.

“Vous créez un sentiment sur beaucoup de ces choses, sur l’endroit où se trouve votre coéquipier et où passer le ballon sans regarder.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville dit que Jurgen Klopp “tiendra bon” jusqu’à l’été et, potentiellement sous la direction de nouveaux investisseurs, dépensera jusqu’à 200 millions de livres sterling pour une reconstruction estivale de l’équipe.



“Ce n’est pas cool, mais nous ne pouvons pas nous attendre à revenir à notre meilleur niveau et à gagner 5-0 et à passer au prochain match. Nous devons travailler dur.

“Dans deux ou trois semaines, quelques options supplémentaires seront disponibles (les joueurs plus établis Roberto Firmino et Diogo Jota devraient revenir de blessure) et nous pouvons tout mélanger.

“Maintenant, nous avons Cody comme un atout très important, comme un connecteur, il peut également jouer l’aile et le centre.

“Quand Darwin joue là-bas, il est évidemment plus haut, derrière. Nous n’avions jamais joué avec un neuf auparavant, même lorsque Sadio (Mane) jouait dans la position qu’il perdait en quelques instants.

“Ce n’est pas le jeu de Darwin, il veut avoir d’autres balles à ses pieds et il est une vraie poignée là-bas. C’est bien s’ils étaient tous de la partie et nous pouvions construire quelque chose, mais nous n’avons pas encore pu le faire. .”

Les leçons de la défaite de Brighton

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Klopp a décrit la défaite de la Premier League à Brighton comme le pire match qu’il ait jamais vu de son équipe, mais dit qu’ils ont appris de cette performance



Klopp décrit la rencontre de la ligue avec Brighton comme une sorte de confrontation avec la réalité.

“Le match de Brighton a été bon pour sensibiliser tout le monde à 100 000% de ce fait – c’était le point bas, où nous étions comme” OK, ce n’est pas autorisé “”, a-t-il déclaré.

“C’est un travail difficile d’y arriver à nouveau. Si c’était facile, tout le monde aurait pu le faire au cours des cinq, six, sept dernières années ou peu importe. Vous devez vous remettre dans cette situation. C’est pour cela que nous travaillons. J’ai vu de vrais pas dans la bonne direction.”

Dans la perspective du retour de Liverpool sur la côte sud et de la manière dont ils peuvent s’assurer qu’ils ne subiront pas une autre mauvaise défaite, Klopp a appelé ses joueurs à s’engager pleinement dans leurs tactiques pressantes et à empêcher Brighton de capitaliser sur les grandes quantités d’espace, qui étaient là pour eux il y a quelques semaines.

“Cela doit être ma première préoccupation quand je pense à la formation de départ – comment pouvons-nous commencer, comment pouvons-nous stabiliser la situation et ensuite nous pouvons partir de là”, a déclaré Klopp.

“Nous sommes une équipe qui presse, nous ne pouvons pas nous asseoir profondément et les laisser venir. Nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous pouvons décider de la taille du terrain et c’est ce que nous n’avons pas fait.

“Vous vous souvenez du match de Brighton – je n’ai jamais vu un terrain plus grand que celui de Brighton. C’était horrible. [Liverpool’s defence] seulement abandonné parce que nous n’avions pas de défi à l’avant ou au milieu de terrain.

“Un terrain massif et c’est ce que Brighton a utilisé. Combien de contre-attaques ont-ils eu, combien de ballons leur avons-nous donnés? Brighton a très bien fait ce jour-là, mais il y a eu beaucoup de moments où nous avons eu une bonne main dans leurs bonnes situations. “