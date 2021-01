Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait l’éloge de la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Le couple entretient apparemment de bonnes relations malgré la rivalité entre les deux clubs.

Klopp a réveillé Ferguson dans les premières heures après que Liverpool a remporté la Premier League l’été dernier en lui téléphonant lors des célébrations de l’équipe.

Après que Klopp ait été nommé Manager de l’année LMA, Ferguson l’a félicité en plaisantant et a déclaré: «Je vous pardonnerai de m’avoir réveillé à 3h30 du matin pour me dire que vous avez remporté la ligue.»

On ne sait pas combien de fois la paire s’est réellement rencontrée, Ferguson étant toujours désireux d’assister aux matchs de United à Old Trafford chaque fois que possible.

Mais Klopp a révélé qu’il se souvenait encore de la première fois qu’il avait rencontré le légendaire Scotsman.

Il a plaisanté en disant que rencontrer Ferguson était comme rencontrer le pape, telle était son admiration pour l’ancien manager de United.

«C’était il y a longtemps et je ne sais pas s’il s’en souvient encore, mais je m’en souviens pour toujours parce que c’était pour moi en ce moment comme rencontrer le Pape si tu veux! Dit Klopp.