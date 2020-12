Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a répondu aux spéculations liant Mohamed Salah à un éloignement d’Anfield.

Dans une récente interview avec la publication espagnole AS, Salah a évoqué sa déception de ne pas avoir été nommé capitaine des Reds contre Midtjylland en Ligue des champions et a déclaré que son avenir était « entre les mains du club ».

L’ancien coéquipier égyptien de Salah, Mohamed Aboutrika, a ensuite alimenté le feu en disant que Salah était « malheureux » à Liverpool et que le club « envisageait de vendre » l’attaquant.

Mais Klopp insiste sur le fait que Salah est en bonne forme à la fois mentalement et physiquement alors que les Reds se préparent à affronter West Brom dimanche.

« On ne parle jamais [about contracts] », dit-il. » Mo est de bonne humeur et moment, forme et c’est le plus important.

« Tu l’aurais vu beaucoup rire [today]. Le reste est agréable à écrire mais en interne, rien de vraiment [to say]. «

Malgré les spéculations entourant son avenir, Salah a joué sur le terrain de Liverpool cette saison, marquant 13 buts en 13 matchs de Premier League jusqu’à présent.

Aboutrika a déclaré à beIN Sports: «J’ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé, mais cela n’affectera jamais sa performance sur le terrain.