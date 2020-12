Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a averti ses joueurs qu’ils pourraient faire face à un défi difficile alors que Sam Allardyce continue de marquer West Brom.

L’ancien manager de l’Angleterre n’a remplacé Slaven Bilic que dans la pirogue The Hawthorns la semaine dernière, mais Klopp pense qu’il aura déjà fait beaucoup pendant cette période.

Allardyce a vu sa nouvelle équipe se faire démanteler par ses rivaux des Midlands Aston Villa lors de son premier match, les plongeant dans encore plus de problèmes.

Mais Klopp, qui s’est affronté avec « Big Sam » lorsqu’il était manager d’Everton, se méfie des améliorations que les Baggies auront déjà vues sous le nouvel entraîneur.

« Je n’ai pas trop bien le connaître, nous ne nous sommes rencontrés que sur la ligne de touche et évidemment il est très animé et je suis très animé! Mais je le respecte beaucoup », a déclaré Klopp à Sky Sports News.

« West Brom est dans une situation difficile et ils ont décidé de faire venir Sam et il a fait ses preuves dans ce genre de situations.

«Nous en sommes donc conscients et ce sera délicat car, je ne dirais pas que nous sommes obsédés, mais nous aimons analyser l’adversaire avant un match pour en savoir le plus possible.

