Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, planifie une discussion sur la crinière après le snob de Liverpool Star

Liverpool Le patron Jurgen Klopp a déclaré qu’il parlerait à Sadio Mane après que l’attaquant sénégalais l’ait snobé après la victoire 4-2 de jeudi à Manchester United. Klopp a laissé Mane sur le banc pendant les 74 premières minutes de l’affrontement crucial de la Premier League, décidant de commencer Diogo Jota à la place.

Après la brève apparition de Mane en tant que remplaçant, Klopp l’a approché au coup de sifflet final pour célébrer une victoire cruciale dans la course pour se qualifier pour la Ligue des champions.

Mais Mane a refusé de répondre à l’Allemand et a été surpris à la télévision en train de marcher vers le tunnel en secouant la tête.

S’exprimant avant le voyage de dimanche à West Bromwich Albion, Klopp a déclaré qu’il n’était pas en colère contre Crinière mais parlerait à l’homme de 29 ans de la manifestation de la dissidence.

« Si quelqu’un me montre cinq millions de fois de respect et une fois pas, qu’est-ce qui est alors le plus important? », A déclaré Klopp vendredi.

«Le monde est dans une situation où vous rendez cette fois plus grande que nécessaire. C’est malheureusement le cas.

«Si vous m’aviez vu comme un joueur, ce que j’ai fait par émotion était insensé – et je suis un gars tout à fait normal, mais cela m’est arrivé.

«Nous en parlerons, puis ce sera trié. C’est tout. »

Klopp a suggéré immédiatement après le match que sa décision tardive de lancer Jota avait peut-être suscité la réaction de Mane.

Cette décision a porté ses fruits lorsque Jota a marqué l’égalisation de Liverpool, déclenchant sa première victoire sur ses rivaux à Old Trafford depuis 2014.

Le patron de Liverpool ne s’attend pas à des retombées persistantes de l’incident alors que Liverpool tente de se classer parmi les quatre premiers de la Premier League.

«Voulez-vous que ces choses se produisent? Non, dit-il. Mais ce n’est pas la première fois de ma vie et j’ai peur de dire que ce ne sera pas la dernière fois.

Après avoir échoué à défendre le titre de Premier League, Liverpool tente de sauver une saison difficile avec une qualification en Ligue des champions.

La défaite de Chelsea, quatrième, face à Arsenal mercredi, a ouvert la porte aux Reds, qui ont quatre points de retard avec un match en cours.

Alors que Chelsea jouera la troisième place à Leicester la semaine prochaine, Liverpool sera presque certain de se classer parmi les quatre premiers s’il remporte ses trois derniers matchs contre West Brom, Burnley et Crystal Palace.

« La plupart du temps, j’ai été dans un rôle de chasseur, donc si je l’apprécie, je ne sais pas », a déclaré Klopp. « Parfois oui, mais je suis habitué.

«Habituellement, lorsque je suis impliqué, les saisons se passent au fil de l’eau. Jouer jeudi, dimanche, mercredi, dimanche est difficile, mais essayons-le. «

