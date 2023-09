Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, « ne connaît pas ses meilleurs trios », déclare Emile Heskey

Emily Heskey pense que Jurgen Klopp n’a pas décidé de la meilleure formation offensive de Liverpool cette saison, mais affirme qu’il s’agit de « chevaux pour les cours ».

Le patron des Reds a bricolé les positions de Cody Gakpo, Diogo Jota, Darwin Nunez et Luis Diaz, tandis que la signature estivale de Dominik Szoboszlai a également été ajoutée au mélange.

L’ancien attaquant de Liverpool explique qu’il s’agit d’un casse-tête de sélection idéal pour Klopp, qui a le luxe de changer les choses quand bon lui semble.

« Je ne pense pas qu’il ait choisi son meilleur choix car, encore une fois, il s’agit de chevaux pour les cours. Je pense qu’il a tellement d’options », a-t-il déclaré à FourFourTwo via Sites de paris.

« En fait, je préfère Nunez sur l’aile. Il est très rapide ; J’aime la façon dont il fait tourner les défenseurs puis commence à courir avec le ballon.

«Je ne pense pas qu’il travaille très bien dos au but, mais il est phénoménal lorsqu’il se lance et court vers vous. Gakpo est probablement meilleur dos au but.

« Luis Diaz est brillant et je l’aime bien. Ensuite, vous avez Salah aussi, donc il peut beaucoup changer les choses.

Heskey a parlé plus en détail de l’arrivée de Szoboszlai et a déclaré que l’énergie du Hongrois était quelque chose qui manquait à Liverpool ces dernières années.

« C’est quelqu’un qui peut monter et descendre sur le terrain depuis le milieu de terrain, et je pense que nous avons manqué cela. Nous l’avons eu avec Jordan Henderson quand il était plus jeune.

« Szoboszlai est vraiment dynamique et ajoute cette énergie, mais il en donne probablement aussi un peu plus avec le ballon.

« Il est très calme aussi. Vous avez besoin de cette énergie et de ce dynamisme pour jouer dans un système de Jurgen Klopp, et il l’apporte.

Salah était fortement lié à un déménagement en Arabie Saoudite cet été après avoir fait l’objet d’une offre de 150 millions de livres sterling de la part d’Al-Ittihad, et Heskey estime que ce ne pourrait être qu’une question de temps avant que l’Égyptien ne se dirige vers le Moyen-Orient.

«C’est vraiment sérieux. Du côté saoudien, s’ils parvenaient à obtenir la plus grande star du football musulman au monde, ils feraient tout leur possible pour essayer de l’avoir », a-t-il expliqué.

« Cela signifierait beaucoup pour eux et pour leur ligue. Et puis être musulman, aller dans un pays musulman et jouer là-bas pour être un ambassadeur du sport, pas seulement pour la durée de son contrat, mais à long terme, va aussi être énorme pour lui.

« Les gens ne savent probablement pas que la Ligue saoudienne est un championnat assez important depuis des années. Ce sont généralement les équipes saoudiennes qui atteignent les demi-finales et les finales de la Ligue asiatique des champions. Il y a donc eu un grand pas en avant, mais personne en dehors de l’Europe ne s’y est réellement intéressé jusqu’à présent. Je ne pense pas que les spéculations vont disparaître de sitôt.»

