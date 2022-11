Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a “aucune intention” de démissionner

L’agent de Jurgen Klopp a insisté sur le fait que le coach de Liverpool n’avait “aucune intention” de démissionner malgré le début de saison difficile de son équipe.

La défaite 2-1 de Liverpool contre Leeds United ce week-end était leur quatrième défaite de la saison en Premier League, deux de plus que ce qu’ils ont subi tout au long de la campagne précédente.

Ils occupent la neuvième place du tableau et devancent Arsenal de 15 points, mais le représentant de Klopp, Marc Kosicke, a déclaré que le manager allemand était déterminé à voir une période de transition pour Liverpool plutôt que de démissionner.

“Je peux assurer que Jurgen Klopp n’a pas l’intention de démissionner du Liverpool FC”, a déclaré Kosicke à Sky Sports.

“Le fait que des problèmes puissent survenir cette saison en raison de la saison intensive passée a été pris en compte par les propriétaires du club avant le début de la saison.

“Jurgen apprécie le soutien des responsables et est en contact régulier avec eux. Il aime le club, son équipe et les fans et est déterminé à poursuivre et à mener à bien la transition à Liverpool. Il n’a prolongé son contrat qu’en 2026. pour rien.”

Les commentaires de Kosicke ont fait écho à ceux de Klopp cette semaine lorsque le patron de Liverpool a déclaré qu’il ne s’éloignerait pas de la situation du club.

“Les gens me regardent et ils disent” il a l’air fatigué “ou quoi que ce soit, mais je ne le suis pas”, a déclaré Klopp. “Je ne peux pas donner cette excuse.

“Mon travail n’est pas seulement d’être ici quand le soleil brille et que quelqu’un nous donne un trophée. Mon travail consiste à être là quand nous traversons une période vraiment difficile et je le ferai avec tout ce que j’ai.”

Klopp, 55 ans, a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe de la Ligue depuis son arrivée à Liverpool en 2015.

Il a également guidé son équipe vers deux autres finales de la Ligue des champions, la saison dernière et en 2018, toutes deux perdues face au Real Madrid.