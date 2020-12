Liverpool affrontera Tottenham mercredi soir dans un affrontement alléchant en Premier League.

Les Spurs, qui sont actuellement en tête du classement avec seulement cinq buts des champions en titre, ont été en feu cette saison et ont adhéré au style de jeu de Jose Mourinho.

Ils ont utilisé une approche défensive et n’ont concédé que dix buts en 12 matchs de Premier League.

Mais ils ont également été mortels à l’avenir et ont marqué 24 buts – Harry Kane et Son Heung-Min en fournissant 19 d’entre eux.

Kane a été incroyable cette saison, bien qu’il ait joué un rôle légèrement plus profond que d’habitude.

Et Jurgen Klopp pense qu’il y a une comparaison à faire entre Kane et l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino, qui doit souvent tomber profondément pour récupérer le ballon et créer des opportunités pour ses coéquipiers.

Kane, qui est connu pour être un attaquant sans faille chargé de marquer des buts avant tout, joue maintenant comme un faux neuf et retombe souvent dans les positions d’arrière-aile en défense.

Kane et Firmino jouent tous les deux avec des ailiers rapides de chaque côté. Kane est flanqué de Son et Steven Bergwijn tandis que Firmino fait partie d’un front trois meurtrier avec Mohamed Salah et Sadio Mane.