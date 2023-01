Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, exclut les transferts après la sortie de la FA Cup à Brighton

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que les Reds ne se tourneraient pas vers le marché des transferts dans les derniers jours de la fenêtre pour tenter de revitaliser leur campagne en difficulté.

L’équipe de Klopp a perdu 2-1 contre Brighton à l’Amex dimanche et a été éliminée de la FA Cup.

Déjà sorti de la Coupe Carabao et neuvième de Premier League, le seul espoir d’argenterie des Reds est désormais la Ligue des champions et ils font face à un match nul difficile contre le Real Madrid, tenant du titre, en huitièmes de finale.

Interrogé après la défaite à Brighton si Liverpool essaierait de faire venir de nouveaux joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert mardi, Klopp a déclaré: « Rien ne se passera dans cette fenêtre de transfert, pas du tout. Tout va bien avec cette équipe.”

Liverpool a récemment perdu 3-0 à Brighton en Premier League, mais était bien meilleur dans ce match et a perdu contre un but tardif de Kaoru Mitoma, après avoir pris les devants par Harvey Elliott.

“C’était évidemment un match complètement différent du dernier auquel nous avons joué ici et je ne recevrai pas de compliments de mon collègue. Mais évidemment, nous ne sommes pas venus ici pour jouer un peu mieux, mais nous l’avons fait définitivement et nous voulions passer et cela ne s’est pas produit”, a déclaré Klopp à beIN SPORTS.

“Et si vous ne pouvez pas passer, vous voulez avoir un autre match et cela ne s’est pas produit à cause du but tardif. Le match était évidemment complètement différent de celui que nous avons joué il y a quelques semaines ici.”

“C’était beaucoup plus compliqué pour Brighton, nous avons eu plus de nos propres situations, marqué un but magnifique. De bonnes situations en première mi-temps. Encore une fois, ils ont donné trop de balles faciles où ils peuvent prendre des contre-attaques. Ils étaient en fait en première mi-temps les meilleures situations qu’ils ont eues quand on leur a donné le ballon inutilement.

“Et puis ils marquent deux buts sur coups de pied arrêtés, ce qui est si difficile à accepter. Ils l’ont fait et donc nous n’allons pas cette année au tour suivant.”