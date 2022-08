Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, dit qu’il ne voulait pas “humilier” Bournemouth lors d’une victoire 9-0

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il ne voulait pas “humilier” Bournemouth après sa victoire record de 9-0 en Premier League samedi.

Klopp avait appelé à une réaction de son côté après avoir été tenu à des nuls contre Fulham et Crystal Palace ainsi qu’à une défaite face à Manchester United lundi.

– Liverpool gagne 9-0 pour égaler la victoire record de Premier League

En réponse, Liverpool a marqué cinq buts en première mi-temps – dont deux dans les 10 premières minutes du match – et a couronné le tout avec quatre autres buts en seconde période, avec six joueurs sur la feuille de match.

“Nous avons marqué des buts magnifiques. Le match s’est installé et nous avons continué à marquer. Il s’agissait de continuer”, a déclaré Klopp après le match.

“Pour ne pas humilier Bournemouth, nous ne pouvions pas les respecter davantage. Il s’agit de mettre l’adversaire sous pression.

“Je pourrais amener les enfants, ils le méritent tellement. Harvey [Elliott] est un joueur spécial, but magnifique. Tout était parfait à peu près.”

Le résultat laisse Liverpool huitième du tableau après avoir récolté seulement deux points lors de ses trois premiers matches.

Liverpool affrontera Newcastle, invaincu jusqu’à présent cette saison, mercredi soir.

“Il est important de se débarrasser de la poitrine et de jouer au football. Mercredi [against Newcastle] sera différent”, a ajouté Klopp.

“Aujourd’hui, le mélange de beau temps et de football fantastique, nous n’avons pas souvent cela à Liverpool, nous devrions donc le chérir.

“Au moins, nous n’avons plus à répondre à la question [about not winning]. Une très bonne journée pour nous. Nous ne nous laisserons pas emporter.

“Si nous voulons réussir dans cette ligue, nous devons faire preuve de cohérence. C’est ce que nous devons faire maintenant. C’était notre force. Nous regarderons Newcastle demain et verrons ce que nous pouvons faire contre eux.”