Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, discute du verdict “super important” sur le chaos final de la Ligue des champions

Jurgen Klopp a parlé du rapport indépendant sur le chaos qui a entaché la finale de la Ligue des champions de la saison dernière à Paris, exprimant sa joie que Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) les fans ont été officiellement absous de tout blâme.

Coup d’envoi du match contre le Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le mois de mai dernier a été retardé de plus d’une demi-heure au milieu d’une surpopulation dangereuse à l’extérieur du Stade de France – avec des scènes effrayantes faisant craindre une tragédie similaire à la catastrophe de Hillsborough en 1989, qui a coûté la vie à 97 supporters des Reds.

À l’époque, l’UEFA et le gouvernement français ont tenté de rejeter la faute sur les supporters sans billets valables – des affirmations que le rapport, publié mardi, a jugées sans fondement et qualifiées de “répréhensibles”.

L’UEFA a présenté ses excuses aux supporters de Liverpool, dont certains ont été aspergés de gaz poivré et lacrymogènes par la police française lors de l’incident.

Klopp a salué le verdict officiel. Il a déclaré au site Web du club de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je pense que c’est super important que, enfin, ce soit officiel; laissez-moi le dire comme ça. Je ne suis pas sûr, du moins dans ma vie, qu’il y ait eu [ever] un cas avec plus de preuves – où j’en savais plus sur [it] quand je n’étais pas directement impliqué – parce que j’étais de l’autre côté du mur dans le stade, à peu près.

“Mais les familles, les amis, ils étaient tous là et tout le monde savait comment se comportaient nos supporters – mais ça fait vraiment du bien; c’est juste que c’est maintenant officiel et tout le monde le sait maintenant parce qu’il y a eu tellement de choses dites après le match, que nous savaient qu’ils avaient tort. Ce n’étaient que des mensonges. Donc, je suis vraiment heureux que ce soit finalement dit officiellement.

Les commentaires de Klopp viennent après le capitaine des Reds Jordan Henderson avait son mot à dire (s’ouvre dans un nouvel onglet) sur le rapport. Le milieu de terrain a souligné la nécessité que les résultats servent de “tournant pour le traitement des fans de football”.