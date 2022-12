Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, déclare que la nouvelle blessure de Luis Diaz est un “coup au visage”

L’ailier de Liverpool Luis Diaz a subi une nouvelle blessure avant le redémarrage du football de Premier League, le manager Jurgen Klopp décrivant la nouvelle comme un “coup au visage”.

L’international colombien est absent depuis octobre avec un problème au genou mais travaillait à son retour.

Liverpool est actuellement à Dubaï pour un camp d’entraînement par temps chaud avant son retour à la compétition la semaine prochaine.

Mais le joueur de 25 ans a subi un nouveau revers lors d’une séance d’entraînement et L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet) a rapporté qu’il pourrait désormais faire face à trois mois d’absence après l’opération.

“Il n’était pas au meilleur endroit possible”, a déclaré Klopp.

« C’est clair que c’est une grosse déception pour nous tous, pour lui aussi.

“C’était une non-situation à l’entraînement, honnêtement. Rien [then he] senti quelque chose. [He] je ne me sentais pas beaucoup [the] le lendemain, mais nous voulions être très prudents et nous avons dit “OK, allez, jetons un coup d’œil”.

“Puis la nouvelle est arrivée, et ce fut un véritable coup de poing au visage.”

Diaz est rentré de Dubaï à la fin de la semaine dernière et a depuis subi une intervention chirurgicale sur son ligament collatéral latéral, selon L’Athlétisme.

Il a marqué quatre buts en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison avant d’être mis à l’écart.

Liverpool revient à la compétition contre Manchester City jeudi prochain lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, avant le redémarrage de la Premier League avec un voyage le lendemain de Noël à Aston Villa.

Les Reds sont actuellement sixièmes du classement après 14 matchs, à 15 points du leader Arsenal et à cinq points des quatre premiers.

L’équipe de Klopp a perdu un match amical contre Lyon 3-1 dimanche et affrontera l’AC Milan vendredi avant de rentrer à la maison.

