Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, déclare que Brentford “a étiré les règles” lors de sa victoire contre les Reds

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, était mécontent des officiels du match après la défaite 3-1 de son équipe contre Brentford en Premier League lundi.

Les Reds ont perdu 2-0 à la mi-temps et n’ont pas pu renverser la vapeur en deuxième période alors qu’ils ont perdu pour la cinquième fois dans la compétition cette saison.

“Brentford pourrait dicter le match à cause de la façon dont il a été sifflé”, a déclaré Klopp après le match.

“Ils ont étiré les règles. C’est pourquoi c’est vraiment difficile. VAR se cache derrière l’expression” pas clair et évident “. L’arbitre doit expliquer cela.

“Nous avons eu une réunion avant la saison. Le comportement dans la surface, l’arbitre sifflera. Ils ne le font pas. Je ne m’attends à rien en notre faveur. Il y a une raison pour laquelle Brentford a autant de succès avec des coups de pied arrêtés offensifs et non coups de pied arrêtés défensifs.”

L’Allemand était particulièrement mécontent du troisième but de Brentford, estimant que l’effort de Bryan Mbeumo aurait dû être refusé pour une faute sur Ibrahima Konate.

“Le troisième but, je ne peux vraiment pas le respecter”, a-t-il déclaré.

Et il a ajouté: “Le troisième but ne devrait pas être un but, aussi simple que ça! Essayer d’en parler aux officiels, c’est comme essayer de parler à mon micro-ondes.”