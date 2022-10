Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, critique la prise de décision des officiels lors de la défaite de la Premier League contre Arsenal | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a critiqué la prise de décision de l’arbitre Michael Oliver lors de la défaite 3-2 de Liverpool contre Arsenal et a également riposté à l’ancien milieu de terrain de Liverpool Dietmar Hamann pour avoir affirmé que son équipe “manquait d’étincelle”.

Les Reds ont concédé un penalty de manière controversée lorsque Thiago Alcantara a établi un léger contact avec Gabriel Jesus dans la surface de réparation de 18 mètres, ce qui a conduit au troisième but des Gunners, et ils se sont vu refuser l’un des leurs lorsque le centre de Diogo Jota a frappé le défenseur Gabriel au bras.

Il est apparu plus tard que le premier match de Gabriel Martinelli après seulement 58 secondes aux Emirats aurait pu être exclu si Bukayo Saka n’avait pas été dans un angle mort de la caméra lorsqu’il a reçu le ballon de Ben White dans la préparation, ce qui signifie que le VAR ne pouvait pas tirer. les lignes pour déterminer s’il était hors-jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liverpool aurait-il dû recevoir un penalty après que Gabriel ait semblé manipuler le ballon dans la surface ?



S’exprimant lors de sa conférence de presse avant le choc de la Ligue des champions de Liverpool avec les Rangers mercredi, Klopp a déclaré: “Sur Sky Sports’ Ref Watch, quand Mr Dermot [Gallagher] dit deux fois que la décision était erronée par le meilleur arbitre anglais Michael Oliver … l’arbitre de télévision dit généralement toujours exactement ce que l’arbitre a décidé d’avoir raison.

“Avant la saison, nous avons eu une grande réunion avec les arbitres et ils ont dit qu’il n’y avait plus de pénalités douces. Ensuite, nous avons déjà vu cette saison quel genre de situations nous avons pour le handball et il y avait des pénalités avec exactement les mêmes situations, mais pas dans ce jeu.

“On a encaissé des buts idiots, surtout le deuxième en première mi-temps, mais entre le premier et le deuxième but, on a joué contre une équipe en forme en championnat un très bon match.

“Ensuite, je n’obtiens l’information que plus tard après cela parce que personne ne pouvait montrer qu’avant, Saka était probablement hors-jeu autour du premier but et tout d’un coup une mauvaise situation de défense devient une bonne situation de défense parce qu’il aurait été hors-jeu, juste l’assistant n’a pas Je ne le vois pas ou je pensais que VAR le vérifierait et que VAR n’avait pas de caméra.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Liverpool en Premier League.



“Nous sommes responsables de la situation autour de la situation de pénalité. Nous aurions dû l’éliminer avant, mais ce n’était toujours pas une pénalité. Nous sommes responsables de passer par un coup de pied arrêté et de concéder une contre-attaque, bien sûr, et nous ne pouvons pas être responsable du premier but car c’était une bonne défense et c’était hors-jeu.

“C’est vraiment délicat et oui nous pouvons mieux jouer, mais nous ne sommes pas allés à Arsenal pour montrer à quel point nous sommes bons, nous sommes allés à Arsenal pour gagner le match.

“Nous l’avons perdu de la façon dont nous l’avons perdu, alors maintenant il est difficile de juger, alors qu’avons-nous manqué dans ce jeu spécifique? Juste les bonnes décisions d’arbitrage auraient été utiles, pour être honnêtes à 100%, alors nous pourrions juger le jeu . Ensuite, si nous gagnons ce match, vis-à-vis du monde extérieur, nos problèmes sont complètement réglés. Nous savons que ce n’est pas comme ça. Maintenant, nous avons perdu le match et trois joueurs et c’est exactement le contraire de ce qui aurait dû se passer.

L’Allemand n’était pas non plus d’humeur à tolérer la revendication de Hamann lorsqu’elle a été soulevée à nouveau lors de la conférence de presse.

“C’est une source fantastique, respectée partout”, a déclaré Klopp, sarcastique.

“Ce [having played for Liverpool] ne vous donne pas le droit de dire ce que vous voulez, surtout quand vous n’en avez aucune idée. Je pense en fait que Hamann ne mérite pas que vous utilisiez sa phrase pour me poser une question. Faites-moi une faveur et posez votre propre question.

“Nous devons continuer à nous battre. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, rejette le commentaire de l’ancien milieu de terrain des Reds Dietmar Hamann selon lequel Liverpool manque son étincelle et discute du penalty d’Arsenal lors de sa défaite 3-2 en Premier League.



“Les joueurs de retour ne peuvent pas être précipités malgré de nouvelles blessures”

Répondant aux problèmes de blessure du club, qui se sont intensifiés dimanche avec une blessure au genou susceptible de garder Luis Diaz jusqu’après la Coupe du monde et Trent Alexander-Arnold et Joel Matip tous deux exclus pendant quinze jours, Klopp a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se précipiter. joueurs de retour.

Andy Robertson, qui n’a pas joué pour les Reds depuis plus d’un mois, sera inclus dans l’équipe pour le déplacement de demain chez les Rangers en Ligue des champions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jamie Redknapp discute des difficultés de Liverpool cette saison et des raisons de leur début de campagne décevant.



“Je pense que nous avons eu un peu de chance avec Trent parce que sa cheville n’avait pas l’air bien, pour être honnête, a-t-il déclaré.

« Lucho [Luis Diaz] ressemble à un guérisseur rapide, mais nous devons faire attention à cela. Cela aurait pu être pire aussi, avec la façon dont il s’est déplacé après le match.

“Et avec Joel, il s’est juste senti un peu. C’est ce que vous faites ces jours-ci, passez un scanner, et nous découvrons qu’il est également sorti. Ce n’est pas génial, mais c’est la situation et nous devons y faire face et nous sera.

“Ils [returning players] ne nous sommes entraînés que quelques jours et nous ne pouvons pas les faire entrer simplement parce que les autres sont absents. Robbo est dans l’équipe pour demain, Curtis (Jones) n’est pas, Ox (Alex Oxlade-Chamberlain) n’est pas. C’est important que les garçons reviennent mais ce n’est pas ‘reviens, entraîne-toi deux fois avec l’équipe et c’est parti’. Ce n’est pas comme ça.”

“Je peux promettre que nous nous battrons contre les Rangers”

Klopp a ajouté que faire face à une équipe des Rangers déterminée à venger la défaite 2-0 de mardi dernier à Anfield constituerait une menace différente, mais que son équipe serait bien préparée pour lutter contre cela.

“La seule chose que nous pouvons faire est de continuer à nous battre et c’est ce que tout le monde veut voir. Nous nous sommes battus très fort contre Arsenal et c’est ce que nous ferons demain soir. Nous devons le faire, non seulement parce que Giovanni van Bronckhorst a déclaré dans son conférence de presse et interviews qu’ils veulent arranger les choses et obtenir trois points dans le groupe de la Ligue des champions.

“Ils ont essayé avec une approche défensive, cinq à l’arrière, et maintenant ils veulent attaquer et foncer dans une super ambiance. Je n’ai jamais joué ici, je suis vraiment excité de vivre ça.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, attend le match de Ligue des champions de mercredi contre Liverpool à Ibrox.



“En Ligue des champions, il y a toujours ce match nul au milieu où vous jouez à domicile et à l’extérieur contre le même adversaire. Nous avons eu assez souvent une situation où nous avons gagné le match à domicile, puis nous allons au match à l’extérieur et c’est différent.

“Je suis désolé pour les gens qui s’attendaient, après la saison dernière, à ce que nous volions à nouveau et concourions pour tout. Maintenant, ce n’est pas le cas. Je ne peux pas promettre que nous volerons demain, mais je peux promettre que nous nous battrons. Jusqu’à ce que quelqu’un dise nous le combat est terminé.

“Ce n’est pas devenu plus facile depuis dimanche, à cause des blessures, mais l’équipe que j’ai vue aujourd’hui à l’entraînement m’a beaucoup plu.”