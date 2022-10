Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que la victoire 7-1 contre les Rangers “a changé l’ambiance” avant la confrontation à Man City | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a admis que la raclée 7-1 des Rangers en Ligue des champions avait “changé l’ambiance” à Liverpool avant d’affronter Manchester City.

Mohamed Salah a réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions alors que Liverpool l’a activé en seconde période pour battre les Rangers. La spectaculaire seconde mi-temps de Liverpool, où ils ont marqué six buts, signifiait que c’était la plus lourde défaite des Rangers lors d’un match de compétition à Ibrox.

Ce fut un coup de pouce opportun pour les hommes de Klopp, qui affronteront Manchester City dimanche, en direct sur Sports du ciel.

“Cela a définitivement changé l’ambiance”, a déclaré Klopp.

“C’est complètement différent. Nous buvons habituellement une bière après les matchs à l’extérieur, mais il y a si longtemps, j’ai bu une bière, je serai probablement ivre après un. Oui, cela a complètement changé l’ambiance, mais nous savons tous qui nous accueillons dimanche et cela va être un jeu différent, mais il vaut mieux y entrer avec ce sentiment que nous avons ce soir que tout autre.”

Deux buts de Roberto Firmino ont envoyé Liverpool sur son chemin et son film intelligent a permis à Darwin Nunez de marquer son deuxième but en autant de matchs. Le remplaçant Salah, qui est entré en jeu à la 68e minute, a ensuite pris le relais, marquant le premier de ses trois buts à la 75e minute et assurant le ballon du match avec deux autres finitions impitoyables contre la malheureuse défense des Rangers.

Interrogé sur le triplé de Salah, Klopp a déclaré: “Spécial. Mo typique. Très important, le tout, comment les garçons se sont adaptés, aux positions, à la composition, la réaction des garçons sur le terrain, Je pense que tous ceux qui ont commencé ce soir ont très bien joué. Je ne peux pas penser à un seul joueur qui n’a pas fait un bon match, les deux jeunes ailiers droit et gauche vraiment bons, Fabio [Carvalho] et Harvey [Elliott]et quand vous pouvez changer comme nous l’avons fait ce soir et que les garçons arrivent prêts à contribuer, alors des choses comme ça peuvent arriver.

“Un résultat bizarre, nous le savons tous, et nous n’en faisons pas plus que nous ne le devrions, mais évidemment c’est le mieux que nous aurions pu demander et je suis plutôt content.

Liverpool s’est déchaîné à Ibrox, gagnant 7-1 et ensuite c’est Manchester City





“Je suis toujours prêt pour un changement dans la bonne direction. Nous verrons. Nous n’avons pas à en faire grand cas, mais la meilleure équipe de football du monde en ce moment attend dimanche et vient à Anfield. Nous verrons ce que nous pouvons faire. C’était pour nous – pour différentes raisons – incroyablement important. Maintenant, nous devons récupérer.”

Vous regardez Man City ? Des étincelles peuvent voler dimanche

Lewis Jones de Sky Sports écrit :

Était-ce assez pétillant pour toi, Didi ?

Ce n’étaient pas les mots de Jurgen Klopp, mais vous avez l’impression qu’il aurait aimé emprunter cette route de Didi Hamman lorsqu’il a été pressé après la démonstration effrénée de Liverpool à Ibrox, qui a fini par être la plus grande défaite à domicile des Rangers lors d’un match compétitif à domicile. Klopp a admis que la raclée 7-1 avait “changé l’ambiance” dans le vestiaire, mais ce résultat va-t-il être le catalyseur d’un changement de jeu pour Liverpool?

En termes de niveaux d’étincelles, cette performance était le niveau de couleur et d’excitation de la nuit du feu d’artifice du Nouvel An. Eh bien, pendant 45 minutes, c’était le cas.

La décision de Klopp de mettre au banc Mohamed Salah semblait en fait une décision insensée à la fin de la première mi-temps. Ses garçons stagnaient dans l’attaque avec Darwin Nunez tâtonnant et trébuchant sur la ligne de front et ils étaient coupés à l’autre bout. Peu de gens auraient prédit ce qui allait se passer après la pause. Roberto Firmino a jeté les bases du changement brusque d’intensité alors que sa séquence de succès se poursuit.

Seul Erling Haaland (23 ans) a plus de buts pour un club de Premier League dans toutes les compétitions cette saison que Firmino, qui a huit buts et quatre passes décisives à son actif. Il a ébloui mais c’est son vieil ami Salah qui a fourni l’histoire principale, revenant à la forme de buteur de manière dévastatrice. Oui, voilà un joueur qui n’a plus marqué en Premier League depuis le 22 août.

Banc Salah, hein? Peut-être que Klopp sait ce qu’il fait. C’était aussi simple qu’un, deux, trois.

Et, comme l’équipe elle-même, quelque chose n’a pas cliqué jusqu’à présent pour l’Égyptien. Klopp espère que ce n’est que le début, avec les grands rivaux de Liverpool en vue ce dimanche. Manchester City est à Anfield – en direct sur Sky Sports – et Liverpool a peut-être trouvé son étincelle au bon moment.