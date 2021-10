Le patron de Liverpool, Juergen Klopp, compare le mouvement anti-vax à l’alcool au volant

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que les gens devraient se faire vacciner contre le coronavirus pour la même raison qu’ils ne devraient pas boire et conduire, car il a révélé que son équipe était vaccinée à « 99% ». semaine suggérant que seulement sept des 20 clubs de Premier League ont plus de 50% de leurs équipes entièrement vaccinées. Klopp a déclaré que cela n’a pas été un problème à Liverpool, où il n’a pas eu à convaincre ses joueurs de se faire piquer. « Je peux dire que nous avons 99% vaccinés », a déclaré Klopp. « Je n’ai pas eu à convaincre les joueurs, c’était plus une décision naturelle de l’équipe. Je ne me souviens pas avoir parlé à un joueur et lui avoir expliqué pourquoi il devrait le faire parce que je ne suis pas médecin. »

Et il a offert une analogie flétrie pour ceux qui refusent de se faire vacciner en raison d’un choix personnel.

« C’est un peu comme l’alcool au volant. Nous avons probablement tous eu une situation où nous avons bu une bière ou deux en pensant «Je pourrais toujours conduire», mais en vertu de la loi, nous ne sommes pas autorisés à conduire.

« La loi n’est pas là pour me protéger quand j’ai bu deux bières et que je veux conduire, elle est là pour protéger toutes les autres personnes parce que je suis ivre et que je veux conduire une voiture.

« Avec la vaccination, tous les spécialistes nous disent que la vaccination est la solution à la situation actuelle. C’est le même. Je ne me fais pas vacciner uniquement pour me protéger mais pour protéger toutes les personnes qui m’entourent.

« Je ne comprends pas en quoi c’est une limitation de la liberté, parce que s’il n’est alors pas permis de boire et de conduire, c’est aussi une limitation de la liberté, mais nous l’acceptons. »

Klopp, 54 ans, a déclaré qu’il avait consulté des médecins en qui il avait confiance avant de prendre le vaccin.

« D’où ai-je appris que je pense qu’il est logique de se faire vacciner ? J’ai appelé des médecins que je connais depuis des années », a-t-il ajouté.

« J’ai fait le vaccin évidemment parce que je suis dans la tranche d’âge où ce n’est plus si facile, sinon ça pourrait être délicat. »

