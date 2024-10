Le patron de Live Nation Canada partage les détails du nouveau Market Club

Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Il a décrit le projet comme un « espace en retard » pour Ottawa et la continuation d’un modèle lancé à Toronto avec History, la discothèque de 2 500 places qui est le résultat d’un partenariat entre Live Nation et la superstar de la musique Drake.

Le nouveau lieu occupera l’espace commercial de la rue Rideau et du boulevard de la Confédération qui abritait autrefois une librairie Chapters. Vide depuis 2022, il est situé à côté du Centre Rideau et du marché By et facilement accessible en transport en commun.

«C’est tout à fait unique à Ottawa», a-t-il observé. « Il y a un sentiment d’avancer ensemble. »

Mais il a également conseillé au maire de réduire les formalités administratives et les règlements « irritants ».

« Les villes demandent toujours ce que nous pouvons faire et il existe des financements et toutes les réponses évidentes, comme investir de l’argent dans les arts. Mais c’est aussi : « Écartez-vous ». Ne laissons pas toute une série de politiques et de règlements obsolètes et irritants faire obstacle.

« Si vous voulez vraiment être une ville musicale, si vous êtes vraiment sérieux, ne nous attardons pas sur les choses qui irritent les créateurs, et c’est beaucoup trop de politique et de bureaucratie pour faire quoi que ce soit. C’était traditionnellement un problème ici. Je pense que ça change maintenant.

« Mais c’est ce que vous pouvez faire pour aider. Mettez la table pour que cela se produise, puis regardez les créateurs faire ce qu’ils font.

