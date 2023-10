Le patron de l’Inter Miami, Tata Martino, répond aux rumeurs de retour de Lionel Messi à Barcelone

L’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Tata Martino, a donné son avis sur les spéculations liant Lionel Messi à un retour de prêt sensationnel à Barcelone.

Miami étant désormais mathématiquement hors des éliminatoires de la MLS, leur campagne se terminera après leur dernier match de saison régulière le 21 octobre.

La campagne 2024 ne débutera qu’en février, laissant Messi confronté à une intersaison de trois mois – à moins qu’il ne retourne au Barça en prêt…

Un retour romantique à Barcelone est-il prévu pour Messi ? (Crédit image : Getty Images)

Dans le passé, des stars européennes de la MLS comme David Beckham et Thierry Henry ont bénéficié de brefs prêts de l’autre côté de l’Atlantique (Beckham avec l’AC Milan et Henry avec Arsenal), et il n’est pas exclu que Messi puisse emboîter le pas en janvier.

L’entraîneur actuel de l’Argentin est cependant resté discret sur de telles rumeurs. S’exprimant alors que Messi se prépare à rejoindre son pays pour la dernière trêve internationale, Martino a déclaré :

« Est-ce qu’il y va pour s’amuser ? Peut-être qu’il va visiter Barcelone. A part ça, je n’en sais rien d’autre. »

Quel est votre pronostic le plus fou pour cette saison ?

Les rumeurs selon lesquelles Barcelone pourrait accorder un prêt à son ancien joueur légendaire se sont intensifiées plus tôt cette semaine, après la publication du club. un ensemble d’images intrigantes sur le thème de Messi sur leur compte Instagram.

Messi a fait une sortie émotionnelle du Barça à l’été 2021, car ils n’avaient pas les moyens de prolonger son contrat.

Il a passé les deux saisons suivantes au PSG, avant de signer un contrat de deux ans et demi avec l’Inter Miami en juillet de cette année – avant d’inscrire 11 buts lors de ses 13 premières apparitions pour l’équipe de Floride. .

