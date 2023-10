Le patron de l’Inter Miami ne refuse pas l’idée de rejoindre Luis Suarez

Lors de la refonte massive de l’Inter Miami l’été dernier, Luis Suarez était un nom qui planait autour du stade DRV PNK. Avec Sergio Busquets et Jordi Alba associés à Lionel Messi, l’Uruguayen a failli rejoindre les retrouvailles du FC Barcelone. Il est même allé jusqu’à proposer de payer son club actuel pour le laisser partir.

Luis Suarez n’a pas rejoint l’Inter Miami. Au lieu de cela, il a réaffirmé son engagement envers Gremio pour le reste de la saison. Alors que son contrat expire fin 2024, il dispute actuellement sa dernière campagne avec Gremio. Cela rouvre la porte à l’Inter Miami.

Le manager du club, Tata Martino, a déclaré que l’arrivée potentielle de Suarez à l’Inter Miami reste une option. Bien qu’il ne soit pas possible d’amener Suarez dans le sud de la Floride, Martino a déclaré que l’Inter Miami avait un plan avec Luis Suarez et un plan sans l’attaquant.

Résilier son contrat avec Gremio ferait de Suarez un agent libre. Par conséquent, l’Inter Miami n’aurait pas à payer de frais pour obtenir l’Uruguayen. De la même manière, il a acquis Messi, Busquets et Alba à une époque où ils n’étaient pas sous contrat. Mais cela ne répond pas aux problèmes de salaires.

L’Inter Miami peut-il se permettre de faire venir Luis Suarez ?

Chaque équipe MLS peut recruter trois joueurs désignés qui peuvent dépasser les restrictions budgétaires actuelles et le plafond salarial. Pour l’Inter Miami, il s’agit de Lionel Messi, Sergio Busquets et Gregore, un milieu défensif brésilien de 29 ans qui a raté presque toute la campagne en raison d’une fracture au pied. Notamment, Jordi Alba ne fait pas partie des joueurs désignés. L’Espagnol touche le quatrième salaire le plus élevé de l’Inter Miami, avec 1,6 million de dollars par an. À titre de comparaison, Messi gagne 54 millions de dollars par an.

Cela laisse à l’Inter Miami deux options apparentes. Cela peut soulager Gregore de sa place de joueur désigné pour faire venir Luis Suarez. Ou bien, Luis Suarez peut signer un contrat convivial qui permet de contrôler les salaires de l’Inter Miami. Les conditions personnelles ne seront pas difficiles à trouver. L’Uruguayen a été explicite dans son désir de retrouver Messi, Busquets et Alba.

PHOTO : IMAGO / Photo de presse sportive