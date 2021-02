Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, a appelé la Juventus à « montrer plus de respect » et a affirmé qu’il avait été insulté lors de leur demi-finale retour de la Coppa Italia à Turin.

Le match s’est terminé 0-0 et la Juve a progressé vers sa sixième finale en sept saisons avec une victoire 2-1 en deux matches.

Conte a été filmé en train de viser un geste obscène juste avant la mi-temps, tandis que le président de la Juve, Andrea Agnelli, pouvait être vu en train de crier des injures.

« La Juve devrait dire la vérité et je pense que le quatrième officiel devrait citer ce qui s’est passé tout au long du match », a déclaré Conte à Rai après le match. « Il faut ici plus d’esprit sportif et de respect pour ceux qui travaillent. »

Conte a été manager de la Juve de 2011 à 2014 avec Agnelli comme président, bien que leur relation se soit dégradée avec le départ soudain de l’ancien patron de Chelsea pour gérer l’Italie.

L’élimination de la Coppa Italia a accru la pression sur Conte car l’Inter n’a que le titre de Serie A à se battre pour cette saison. Ils sont à deux points du leader du Milan AC.

L’Inter a été éliminé de la Ligue des champions lors de la première étape quand il a terminé en bas de son groupe.

Malgré une performance impressionnante lors de la victoire 2-0 en championnat contre la Juve, ils ont été battus 2-1 à domicile lors de leur demi-finale aller de la Coppa Italia un peu plus de deux semaines plus tard.