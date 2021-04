Le patron d’Aston Martin désolé, Otmar Szafnauer, veut parler à l’instance dirigeante de la Formule 1 de la modification des règles aérodynamiques alors que la saison a à peine commencé.

L’équipe propulsée par Mercedes soutient que les ajustements subtils de la réglementation introduits cette année ont ciblé les voitures à bas râteau, comme Aston Martin et les champions Mercedes, tout en favorisant les rivaux à râteau élevé comme Red Bull.

Les voitures à haut râteau roulent plus haut à l’arrière tandis que celles comme Mercedes sont plus plates au sol, ce qui affecte le flux d’air en dessous.

« Je pense que la bonne chose à faire est d’avoir des discussions avec la FIA et de découvrir exactement ce qui s’est passé et pourquoi », a déclaré Szafnauer à la télévision Sky Sports.

«En tant qu’équipe, nous devons travailler dur pour essayer de récupérer tout ce que nous pouvons, mais en même temps, nous devrions avoir des discussions avec la FIA pour voir si quelque chose peut être fait pour la rendre un peu plus équitable.

Interrogé pour savoir si Aston Martin pourrait finalement envisager une action en justice, Szafnauer a ajouté: «Je pense que nous arrivons à ce point après la discussion. C’est difficile à prévoir. Je pense que la bonne chose à faire est de voir ce qui peut être fait. »

Aston Martin, en compétition en tant que Racing Point, a terminé quatrième au classement général en 2020 et a commencé l’année avec de grands espoirs de se battre pour la troisième.

Au lieu de cela, ils ont marqué un point avec le Canadien Lance Stroll lors du match d’ouverture de Bahreïn le mois dernier, tandis que le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a terminé 15e.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, dont l’équipe n’a dominé à Bahreïn que pour que Max Verstappen termine deuxième derrière le sept fois champion de Mercedes, Lewis Hamilton, s’est dit «légèrement surpris» par la plainte.

«Il y a un processus pour l’introduction de règlements et ils ont été votés à l’unanimité…» a-t-il dit.

«Il semble un peu naïf de penser que tout à coup, les règles vont juste être modifiées après l’échantillon d’une seule course après que le processus a été entièrement suivi. J’ai du mal à comprendre ça.

La probabilité d’un changement de règle à la mi-saison peut être effectivement exclue, une telle mesure extraordinaire étant autorisée uniquement pour des raisons de sécurité et affectant toutes les équipes de la même manière.

Horner, dont l’équipe était dominante de 2010 à 2013 avant l’introduction du moteur V6 turbo hybride, a déclaré que c’était la « nature du jeu » que les changements de règles modifient l’équilibre des pouvoirs en interdisant certains développements et en favorisant d’autres.

« Cela fait partie de la Formule 1 et les règlements évoluent et changent et vous devez vous balancer avec ces coups de poing », a-t-il déclaré. «C’est la Formule Un.»

