Le patron de l’entreprise de construction HS2, le sauvage Rishi Sunak, suite à la démolition de la nouvelle gare de Londres

Le patron de l’entreprise qui construit la nouvelle gare londonienne HS2 a lancé une attaque franche contre Rishi Sunak et Jeremy Hunt, craignant que le projet ne soit abandonné.

Mark Reynolds, directeur général du groupe Mace, a déclaré que le projet du gouvernement visant à terminer la ligne à Old Oak Common, dans l’ouest de Londres, à huit kilomètres d’Euston, était une grave erreur et « est venu de nulle part ».

« Il faudra plus de temps pour aller d’Old Oak Common à Londres que pour venir de Birmingham (à Old Oak Common) », a déclaré M. Reynolds.

Le gouvernement a déjà ordonné la suspension des travaux sur le site, l’entreprise ayant déjà démobilisé 1 200 travailleurs et laissé les panneaux de construction sans surveillance.

Les ministres menacent désormais d’abandonner complètement la reconstruction d’Euston et de mettre fin au HS2 à Old Oak Common, dans l’ouest de Londres.

Les passagers devraient passer à d’autres services existants pour les cinq derniers kilomètres jusqu’au centre de Londres.

Ils envisagent également d’abandonner leur projet d’emprunter la ligne Manchester.

M. Reynolds, dont l’entreprise était chargée du réaménagement d’Euston et d’autres nouvelles gares pour HS2, a déclaré que la décision du gouvernement d’abandonner une grande partie du projet « venait de nulle part ».

Il a également averti que son entreprise serait désormais plus prudente quant à la réalisation de grands projets au Royaume-Uni en raison de cette indécision.

« Une minute, le Premier ministre et la chancelière se levaient pour dire à tout le monde que la liaison ferroviaire allait à Euston, et trois semaines plus tard, ils ont déclaré qu’elle serait suspendue pendant deux ans », a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

« Les panneaux publicitaires d’Euston resteront comme une cicatrice dans cette partie de Londres », a déclaré M. Reynolds.

Le Premier ministre Rishi Sunak serait alarmé par l’escalade des coûts du HS2 (Hollie Adams/PA) (Fil PA)

Il était essentiel de persuader les ministres d’aller de l’avant avec le plan initial pour le HS2, car cela « bénéficierait à l’ensemble du pays », a déclaré le patron.

M. Reynolds a déclaré qu’il était « très rare que vous travailliez sur un projet majeur qui soit arrêté », ajoutant que « cela ne se produit normalement pas au Royaume-Uni, franchement à cette échelle ».

Le gouvernement n’a pas encore fait d’annonce officielle sur l’avenir du HS2. Une mise à jour sur le projet était attendue cette semaine, mais on pense maintenant que les ministres reconsidèrent leurs coupes suite à une énorme réaction négative.

Mais il est entendu que des changements ou des retards dans le HS2 pourraient encore être annoncés dans la déclaration d’automne ou dans le budget du printemps.