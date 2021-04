Un chef d’entreprise LORRY a été tué par l’un de ses propres camions alors qu’il faisait du vélo, selon une enquête.

Jeff Atkinson, 76 ans, se trouvait à l’intérieur d’un camion qui l’a heurté alors qu’il sortait de la cour de l’entreprise de transport.

Jeff Atkinson a été tué dans l’accident en août de l’année dernière Crédits: Ben Lack

Un coroner a appris que M. Atkinson l’avait frappé dans son bâton et que les enfants ne devaient jamais rouler le long du côté proche d’un poids lourd à moins qu’ils ne soient sûrs que le conducteur les avait vus.

Mais M. Atkinson, qui dirigeait J Atkinson and Sons Ltd depuis 1969, a apparemment enfreint sa propre règle et a été tué dans l’accident d’horreur du 27 août de l’année dernière.

Le chauffeur Russell Bowe avait vérifié ses rétroviseurs mais ne pouvait pas voir son patron devant le camion de l’entreprise de York, selon l’enquête.

M. Bowe a déclaré au North Yorkshire Coroners ‘Court qu’il avait entendu «des cris et des cris» et s’était arrêté pour constater qu’il avait conduit son patron.

Philip, le fils de M. Atkinson, a regardé CCTV de la tragédie et a déclaré: « Je ne tiens pas Russell pour responsable. Personnellement, je ne me serais pas attendu à le voir là où je l’ai fait. »

Tony Yates, un autre membre du personnel, a déclaré qu’il se trouvait dans une camionnette en train de suivre le camion de M. Bowe et le vélo de M. Atkinson sur la route privée de la base à la route publique.

HORREUR CRASH

Il vit M. Bowe faire une pause au carrefour et M. Atkinson remonter le côté proche du camion à vélo.

Il a déclaré à l’enquête: « Je pensais que c’était dangereux pour lui d’aller là-bas et je me suis demandé pourquoi il allait là-bas. »

L’un des pneus du camion semblait sous-gonflé et il pensait que M. Atkinson avait peut-être l’intention d’en informer le conducteur.

L’enquêteur de la police du North Yorkshire, Nigel Varney, a déclaré que l’un des pneus était inférieur à la moitié de la pression recommandée.

M. Atkinson portait une veste orange haute visibilité qui était d’une couleur similaire à celle du camion de M. Bowe, il n’a donc peut-être pas été facile de voir dans les rétroviseurs du camion, selon l’enquête.

M. Bowe s’était arrêté à la jonction et il n’y avait pas de trottoirs, il n’aurait donc eu aucune raison de vérifier son front, a déclaré M. Varney.

Le coroner adjoint Jonathan Leach a déclaré qu’il était possible que M. Atkinson ait vu le pneu dégonflé et a décidé de se rendre à la porte du conducteur pour en parler à M. Bowe.

Il a conclu que M. Atkinson «avait pris une décision consciente» de faire ce qu’il avait fait et que la cause du décès avait été établie comme une collision routière.

Il a déclaré que M. Atkinson était décédé sur les lieux des suites de graves blessures.