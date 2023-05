Le patron de l’émission Netflix est obligé de s’exprimer alors que des rumeurs de hache tourbillonnent autour d’UNE AUTRE émission

Les patrons d’une émission NETFLIX ont été contraints de s’exprimer alors que des rumeurs circulent sur la suppression d’une autre émission.

Le géant du streaming a récemment supprimé un certain nombre d’émissions populaires de sa plateforme.

Le créateur de The Fall of the House of Usher, Mike Flanagan, a démenti les rumeurs et confirmé que l’émission était « dans les délais »[/caption]

Les fans de La chute de la maison Usher ont été terrifiés à l’idée que la série soit devenue la prochaine victime de la hache.

Cependant, son créateur Mike Flanagan a démenti les rumeurs et confirmé que l’émission était « dans les délais ».

Il a déclaré: «La chute de la maison Usher est dans les temps, nous venons juste de terminer sa livraison et elle sera diffusée sur Netflix plus tard cette année comme prévu.

« Nous annoncerons la date bientôt. Merde.

Le tournage de la série s’est terminé en juillet de l’année dernière, la série ne devant durer que quatre épisodes.

Le spectacle est une adaptation de la nouvelle d’Edgar Allen Poe qui porte le même nom.

Plus tôt cette semaine, Netflix a annulé la série surnaturelle Lockwood & Co. après une seule saison, laissant les fans furieux.

La société de production de l’émission télévisée à succès a fait une déclaration annonçant l’annulation de l’émission.

La déclaration disait: « Avec le cœur lourd, nous annonçons que Lockwood & Co ne reviendra pas pour une deuxième série…

« Aux fans – à Lock Nation – vous avez vraiment été le meilleur. Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour combien vous avez embrassé, célébré et aimé le spectacle.

« Nous sommes particulièrement fiers des jeunes acteurs doués qui ont porté à l’écran les personnages de fiction bien-aimés de Jonathan avec tant de chaleur, de charme et de vulnérabilité.

« Ruby, Cameron et Ali étaient nos parfaits Lucy, Lockwood et George. Nous n’aurions pas pu rêver d’un trio plus dévoué ou talentueux.

« Tous les trois sont des superstars et nous avons hâte de les voir briller dans l’avenir radieux qui les attend sans aucun doute. »