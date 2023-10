Le patron de Leipzig critique la FIFA pour sa Coupe du monde multicontinentale « stupide »

Pour la première fois, la Coupe du monde 2030 se disputera sur trois continents et dans six nations différentes.

Les trois premiers matchs du tournoi seront organisés par l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay, les matches restants étant répartis au Maroc, au Portugal et en Espagne.

Il est difficile de voir les idées suggérées pour l’événement en 2030 se concrétiser. Une seule fois auparavant, en 2002, deux pays, la Corée du Sud et le Japon, avaient accueilli le même tournoi.

La Coupe du monde de 2026, que les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront, changera la donne, mais elle n’aura toujours pas la même ampleur que la Coupe du monde de 2030.

Puisqu’il s’agira du 100e anniversaire de l’événement, il est logique que les premiers matchs se jouent dans trois nations de la CONMEBOL.

Comment les tournois de la Coupe du Monde fonctionneront-ils avec le nouveau format ?

En 2030, le tournoi débutera à Montevideo, en Uruguay, et se poursuivra avec des matchs en Argentine et au Paraguay avant de se déplacer en Afrique du Nord et en Europe pour le reste du tournoi.

Cela implique que, comme pour la Coupe du monde 2026, les premiers matchs se joueront dans un seul pays, tandis que le reste du tournoi se jouera dans trois autres pays.

Le prochain tournoi, qui se déroulera dans 16 endroits différents aux États-Unis, au Mexique et au Canada, réunira pour la première fois un nombre record de 48 équipes.

Si l’on ajoute à cela la décision de la FIFA de conserver la structure des groupes à quatre équipes, cela se traduit par une augmentation du nombre total de matches de 80 à 104. Un tout nouveau tour des 16es de finale sera également inauguré.

Marco Rose exprime son mécontentement face au plan de la FIFA

Marco Rose, entraîneur du club de Bundesliga RB Leipzig, fait partie de ceux qui estiment que la FIFA met trop de distance entre la plus grande compétition du sport et ses supporters les plus passionnés.

« J’ai beaucoup de questions et je suis très surpris. Nous resserrons constamment les vis, recherchons des innovations, quelque chose de spécial ici, quelque chose de spécial là. À un moment donné, nous jouerons sur le mont Everest si la FIFA y découvre un terrain de football et trouve un nouveau marché », a déclaré sarcastiquement Rose via Sports Digitale.

Selon lui, l’époque où la Coupe du monde se déroulait dans une seule nation est révolue : « La période où un seul pays accueillait la Coupe du monde était très agréable. L’Autriche et l’Allemagne ont accueilli l’Euro. Nous pouvions tous nous y attendre et le tournoi n’était pas difficile à organiser.

« Les distances entre les sites étaient courtes et apparemment, cela ne se reproduira plus jamais. Il semble que nous ne soyons pas encore au bout de cette spirale. Je pense que c’est dommage, peut-être même stupide.

Crédit photo : IMAGO / Picture Point LE