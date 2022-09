Le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, s’en prend à la propriété des transferts

Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, a déclaré que “ce n’est pas le club qu’il était il y a 2 ans” et a affirmé que l’équipe “n’avait pas eu l’aide dont elle avait besoin” sur le marché des transferts cet été après avoir vu son équipe rester au bas du Premier ministre. League après une défaite 1-0 contre Manchester United.

Les champions de Premier League 2015-2016, qui ont déchargé le gardien de but Kasper Schmeichel et le défenseur Wesley Fofana, ont attendu le jour de la date limite de transfert pour conclure leur seule signature estivale senior avec un contrat de 15 millions de livres sterling pour le défenseur de Reims Wout Faes.

Le président des Foxes, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a écrit une lettre aux fans du club dans le programme du match pour le match contre United, affirmant que la situation financière de Leicester est “entièrement sûre et soutenue par mon engagement personnel”.

Srivaddhanaprabha a également déclaré que les dépenses de transfert devaient être limitées afin d’assurer “le respect des règles de durabilité du jeu”.

Mais Leicester réalisant un début de saison sans victoire et sa position de manager menacée, l’ancien entraîneur de Liverpool et du Celtic Rodgers a risqué une confrontation avec le propriétaire en critiquant le manque de recrutement.

“Avec le plus grand respect, nous n’avons pas eu l’aide sur le marché dont cette équipe avait besoin”, a déclaré Rodgers. “Regarder les clubs des cinq meilleures ligues ajouter des joueurs et nous n’avons pas pu le faire a été difficile. Nous avions besoin d’aide et je n’ai pas pu l’obtenir.

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, regarde pendant la défaite de son équipe en Premier League contre Man United le jour de la date limite. Getty Images

“Quand vous voulez concourir – je suis venu à Leicester pour concourir et j’étais initialement capable de le faire – vous devez ajouter de la qualité. Mais dans les deux dernières fenêtres, nous n’avons pas pu le faire.

“J’adorerais avoir ajouté cinq ou six joueurs, mais si vous ne pouvez pas le faire, je dois respecter cela et travailler avec ce que nous avons. Mais ce n’est pas le club qu’il était il y a deux ans. C’est la réalité . Nous n’avons pas recruté de nouveaux joueurs, sauf un tard, au cours des deux dernières fenêtres et c’est un remplaçant. Ces joueurs ont donc besoin de supporters. C’est un moment vraiment important.

N’ayant pas réussi à empêcher le demi-centre Fofana d’effectuer un transfert de 75 millions de livres sterling à Chelsea cette semaine, Rodgers s’est dit heureux que la fenêtre de transfert soit maintenant fermée.

“Cela a été une énorme distraction”, a-t-il déclaré. “C’est déstabilisant pour le groupe et la mentalité, mais c’est un bon groupe de gars. Une fois que nous aurons gagné, la confiance augmentera et ils iront bien.

“Nous devons juste remporter la victoire, mais si nous faisons preuve d’esprit et d’attitude, je suis sûr que cela viendra rapidement.”