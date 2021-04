Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, espère que Kelechi Iheanacho pourra continuer son histoire d’amour avec la FA Cup le mois prochain après avoir renvoyé les Foxes pour leur première finale de la compétition depuis 1969 en battant Southampton à Wembley.

Après que Chelsea ait vaincu Manchester City devant des tribunes vides dans l’autre demi-finale, 4000 résidents locaux – y compris des travailleurs clés – ont constitué la plus grande foule d’Angleterre pendant 13 mois.

Un certain nombre de fans de Leicester et de Southampton étaient présents, avec Iheanacho en forme qui a réglé le match en rentrant chez lui au début de la seconde période – son 14e but dans la compétition – pour sceller une victoire 1-0 sous l’arche.

Rodgers a déclaré: « C’est incroyable. Le club attend depuis longtemps pour se rendre en finale. Je pensais que nous le méritions. Nous avons défendu fermement et n’avons concédé aucun effort sur le but.

Image:

Kelechi Iheanacho célèbre la sortie de l’impasse pour Leicester



«Au fur et à mesure que le match avançait, nous avions l’air très brillants dans notre jeu offensif et nous aurions peut-être dû marquer plus d’un but. (Je suis) vraiment content pour tout le monde, les joueurs avant tout.

« C’est un exploit énorme, mais nous devons avoir faim et continuer à pousser. Nous relevons le défi, et les joueurs d’aujourd’hui étaient de première classe. Nous ne sommes certainement pas effrayés par le défi.

« Ce sera un privilège de mener l’équipe en finale. Ça allait toujours être un match serré mais je sentais que nous le méritions. Nous devions bien défendre, ce que nous avons fait. Je suis ravi pour les joueurs comme ils ont montré qu’ils apprennent constamment.

« La performance était très composée, mature, et nous avons obtenu le but qui comptait. Je viens de parler à Top [Aiyawatt Srivaddhanaprabha] et il est absolument aux anges. Il était absolument ravi. C’est le petit matin là-bas, donc il est resté debout toute la nuit. Pour pouvoir accéder à la finale, je suis très content pour lui. «

Image:

Kelechi Iheanacho guide son tir bas dans le coin inférieur



Iheanacho est le premier joueur nigérian à marquer 15 buts toutes compétitions confondues en une saison pour un club de Premier League depuis Odion Ighalo en 2015/16 pour Watford, qui en a marqué 17, alors qu’il a désormais marqué 10 buts lors de ses sept derniers matchs.

En réponse à Iheanacho disant: «J’adore la FA Cup, la FA Cup m’aime», a déclaré Rodgers: «J’espère qu’elle l’aime un peu plus en finale!

« Son niveau de confiance est très élevé. Je pensais que les deux premiers avaient travaillé leurs chaussettes. Ils étaient une vraie menace. S’il fait une erreur, il s’entend. Qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la surface, il a l’air de le faire. marquer à chaque match.

« Une partie de son jeu de préparation et de son jeu de construction était un peu lâche aujourd’hui, mais sa confiance n’a pas été affectée par cela. Lui et Jamie [Vardy] constituent une menace réelle, mais il s’agit essentiellement d’un effort d’équipe.

Image:

Kasper Schmeichel et Caglar Soyuncu célèbrent au coup de sifflet final



« Même s’il n’y en avait que 4 000, c’était génial. Ce sera incroyable de ramener les supporters dans les stades. J’ai entendu des supporters de Leicester là-dedans et c’était vraiment sympa. C’est un pas vers le retour de cette connexion car le match n’est rien. sans supporters. Ils ajoutent de la pression et de l’intensité. Espérons qu’il y en aura encore quelques-uns le mois prochain.

« Nous avons la chance de créer l’histoire. Chelsea est une équipe de premier plan. Vous pouvez voir le niveau et la profondeur de leur équipe. Nous entrons dans le match conscients de la tâche. Chelsea était un grand club pour moi, et ils m’ont beaucoup apporté. en termes de développement en tant qu’entraîneur de l’équipe de réserve

















0:47



4.000 spectateurs ont assisté à la demi-finale de la FA Cup dimanche entre Leicester et Southampton dans le cadre d’un programme pilote pour le retour en toute sécurité des fans aux événements sportifs.



« Ce sera un match difficile, mais c’est de cela qu’il s’agit, créer un souvenir. Depuis que je suis à Leicester, je suis conscient de l’importance de cette coupe pour les supporters.

« Quand nous sommes arrivés ici, c’était l’ambition. Nous avons dit que nous voulions être compétitifs. Du point de vue du football, nous voulions être en mesure de concourir et nous avons pu le faire. Maintenant, nous avons un trophée pour vraiment aller. Quand vous échouez, cela fait partie intégrante du succès. Nous avons raté l’année dernière, donc un grand honneur aux joueurs cette fois. «

Hasenhuttl déplore son objectif « malchanceux »

















0:26



Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, se dit préoccupé par le fait que les « six grands » de la Premier League forment une Super League européenne séparatiste.



Les saints ont créé très peu de choses, mais avec leurs rêves de reproduire leur triomphe de 1976, le manager Ralph Hasenhuttl pourrait avoir peu de plaintes sur le résultat.

L’Autrichien a déclaré: « Nous avons beaucoup essayé et travaillé beaucoup contre le ballon. La performance était absolument correcte. Nous avons vu un match serré des deux équipes avec des difficultés des deux côtés pour créer des occasions. Nous avons eu quelques moments et avons remporté le ballon beaucoup de temps. fois dans leur moitié.

« Nous n’avons finalement pas franchi la dernière étape ni créé la dernière chance, donc nous nous sommes retrouvés sans un tir cadré. Défensivement, c’était vraiment bien ce que nous avons fait aujourd’hui. Le but que nous avons concédé était malchanceux. Il a réussi à frapper notre joueur avec son premier coup. C’est dommage quand un but comme celui-ci décide d’un match.

« C’était le seul but que nous avons concédé dans notre course cette saison mais nous devons revenir et nous battre pour le gagner l’année prochaine. C’était une belle expérience de jouer dans ce beau terrain et même avec seulement quelques fans, c’était une sensation agréable. Nous devons maintenant nous concentrer sur les matchs restants de la saison. Si nous mettons le même effort contre Tottenham mercredi, nous avons une chance d’obtenir quelque chose.

Image:

Southampton n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré lors de la défaite



Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City auraient signé le plan d’échappée pour une Super League européenne et seront rejoints par des équipes d’Italie et d’Espagne.

Hasenhuttl a parlé des propositions lors de sa conférence de presse d’après-match – et il est clair qu’il n’est pas fan des plans.

Il a déclaré: « Absolument, cela m’inquiète, mais je dois dire que le message de la Premier League était très clair et je suis à 100% d’accord avec ce qu’ils avaient à dire. Pour moi, ce qui se passe dans les coulisses est absolument inacceptable. Personne le veut – même les fans des clubs qui veulent y aller ne le veulent pas. Espérons que nous trouverons les bonnes mesures pour que cela ne se produise pas. «

Pressé de comprendre pourquoi il estimait que c’était « inacceptable », il a ajouté: « Parce que je sais qu’il y avait beaucoup d’heures de négociations au sein de la Premier League sur l’avenir et qu’il n’y avait pas une seule fois à parler de cette Super League. Soudain, cela revient. et cela signifie qu’il y a eu des négociations en arrière-plan. Et cela pour moi est inacceptable. «

Et après?

Mercredi 21 avril 17h30



Coup d’envoi à 18h00





La finale de la FA Cup aura lieu à Wembley le samedi 15 mai à 17h30.

Leicester accueillera West Brom au King Power Stadium jeudi en Premier League; le coup d’envoi est à 20h. Southampton se rendra pour affronter Tottenham mercredi, en direct Sky Sports Premier League et Événement principal; le coup d’envoi est à 20h.