Marcelo Bielsa pense que le limogeage de Frank Lampard à Chelsea a sonné le glas du football anglais.

Dans une vision extraordinaire de la propriété étrangère des clubs de Premier League et de la pression croissante sur les managers pour un succès instantané, l’Argentin craint que la nation qui a inventé le jeu ne perde son âme.

Bielsa, un Argentin qui travaille pour les propriétaires italiens et américains à Elland Road, estime que les influences étrangères exercent désormais trop de pouvoir dans la ligue la plus riche du monde.

Et alors que Bielsa et Lampard se sont disputés de façon spectaculaire il y a deux ans à cause de la tristement célèbre saga Spy Gate, la défense passionnée de son rival par le joueur de 65 ans illustre sa profonde affection pour le jeu anglais.

Bielsa a déclaré: «Tout d’abord, je ne peux pas juger de la décision de Chelsea, mais deuxièmement, je regrette qu’il (Lampard) n’ait pas pu terminer son projet.

«Le sentiment que j’ai, c’est que le groupe que Lampard a construit est l’un des meilleurs groupes du football anglais – et quand vous dites un très bon groupe de football anglais, vous voulez dire le monde entier.

«De toute évidence, ce groupe avait besoin de développement et de temps, je regrette donc qu’un collègue qui a conçu un projet très intéressant n’ait pas pu le terminer.

«En ce qui concerne le temps accordé aux entraîneurs par les institutions, le football anglais, qui avait été un leader dans le monde en ce qui concerne le temps accordé aux managers pour développer leurs projets, a clairement cessé de le faire.