Le patron de Leeds, Jesse Marsch, dit qu’il est “en colère, fatigué”

Le patron de Leeds United, Jesse Marsch, a déclaré qu’il était “en colère” et “fatigué” alors que son équipe continue de lutter en Premier League.

L’équipe de Marsch a perdu ses quatre derniers matchs et n’a pas remporté ses huit derniers matches de Premier League depuis août.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les fans de Leeds ont montré leur frustration envers leur manager américain en le huant après leur défaite 3-2 contre Fulham le week-end dernier. S’exprimant avant leur affrontement avec Liverpool samedi, Marsch a déclaré qu’il partageait cette colère.

“Je suis en colère”, a déclaré Marsch. “Je suis fatigué des matchs serrés où nous sommes dans le match, et dans de nombreux cas meilleurs que l’adversaire, et repartons sans rien.

“Je suis fatigué de ne pas capitaliser sur les moments où nous sommes la meilleure équipe dans les matches et fatigué de donner des buts trop bon marché. Et je suis fatigué de ne pas obtenir les résultats que nous devrions obtenir.

“J’étais 14 ans joueur, 13 ans entraîneur, je n’ai jamais autant perdu dans ma carrière. Et j’en ai marre. J’essaie de savoir sur quels gars on peut compter au plus haut niveau en ce moment .”

– Ogden : Marsch suivra-t-il Gerrard dans la perte de son emploi ?

Marsch a déclaré qu’il avait le soutien du conseil d’administration, mais a ajouté qu’il n’était “pas stupide” en ce qui concerne la forme lamentable de son équipe.

La dernière victoire de Leeds en Premier League est survenue le 21 août, lorsqu’ils ont battu Chelsea 3-0 à Elland Road. Depuis lors, leurs seuls points sont venus de nuls contre Everton et Aston Villa alors qu’ils ont subi une défaite 5-2 contre Brentford le mois dernier.

“Je ne suis pas stupide”, a déclaré Marsch. “Je comprends exactement, si on ne gagne pas de matchs, je les mets dans une situation très difficile pour continuer à me soutenir.”

Marsch a maintenu Leeds le dernier jour de la saison dernière à la 17e place après avoir remplacé Marcelo Bielsa en mars après le départ de l’Argentin.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.