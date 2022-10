Le patron de Leeds, Jesse Marsch, comprend que la pression est forte avant le voyage à Liverpool: “Je ne suis pas stupide” | Nouvelles du football

Le patron de Leeds, Jesse Marsch, comprend que la pression est forte avant le voyage de samedi à Liverpool, admettant qu’il sait que certains fans de Leeds “le veulent”.

L’équipe de Marsch est tombée dans les trois derniers pour la première fois cette saison – au-dessus des Wolves et de Nottingham Forest uniquement sur la différence de buts – après la défaite 3-2 à domicile le week-end dernier contre Fulham.

Après avoir survécu à la relégation le dernier jour de la saison dernière, une amélioration était attendue lors de la première saison complète de Marsch dans le rôle, mais une série de huit matchs sans victoire a laissé un ciel sombre autour d’Elland Road.

La prochaine étape est un voyage à Anfield samedi, en direct sur Sports du ciel.

Marsch a déclaré: “Je ne suis pas stupide. Mais je comprends exactement que si nous ne gagnons pas de matchs, je les mets dans une situation très difficile pour continuer à me soutenir.”

Il a ajouté: “Je n’ai jamais perdu autant dans ma carrière et j’en ai marre, alors j’essaie de déterminer sur quels gars je peux compter et quels gars sont prêts à se battre pour tout.

“Je pense qu’Elland Road n’était pas trop négatif, étant donné la négativité qu’ils pourraient ressentir, c’est une base de fans qui aime tellement le club. Bien sûr, certaines personnes veulent que je sorte, certaines personnes veulent juste que nous tournions un coin parce qu’ils voient que nous sommes proche.”

Leeds n’a pris que deux points sur les 24 derniers disponibles en Premier League.

“J’étais joueur depuis 14 ans et maintenant entraîneur depuis 13 ans et je n’ai jamais autant perdu dans ma carrière. J’en ai marre”, a déclaré Marsch.

“Je suis un peu en colère en ce moment. Je suis fatigué de jouer des matchs où nous sommes dans le match et dans de nombreux cas meilleurs que nos adversaires et de repartir sans rien.

“Je suis fatigué de ne pas capitaliser sur les moments où nous sommes la meilleure équipe dans les matches et je suis fatigué de donner des buts trop bon marché.

“Et j’en ai marre de ne pas obtenir les résultats que nous devrions obtenir.”

Marsch a également révélé que Rodrigo, Luis Sinisterra, Liam Cooper et Tyler Adams sont incertains pour le voyage de Leeds à Liverpool, disant “nous verrons comment les prochaines 48 heures se passeront avec eux”.

Stuart Dallas et Adam Forshaw restent absents à plus long terme.

Marsch a déclaré: “Voyons comment cela se passe [on their availability]. Mais je pense que c’est un équilibre, tout au long. Il s’agit d’essayer de maintenir notre rendement physique et de faire en sorte que nous soyons l’une des équipes les plus intensives d’Europe et de cette ligue, mais aussi de nous assurer que nous ne recevons pas de blessures et d’essayer de trouver le bon équilibre.

“Nous avons probablement eu moins de blessures musculaires que n’importe quelle équipe de la ligue et maintenons toujours une façon de jouer relativement intensive. Mais nous pensons que nous pouvons faire plus en termes d’intensité et nous devons encore trouver des moyens de le faire sans risquer de manquer des joueurs.”

“Marsch a un plan à long terme mais a besoin de résultats immédiats s’il veut le réaliser”

Tim Thornton de Sky Sports News écrit :

Son mandat était de garder Leeds United en Premier League, et à son crédit, il a atteint cet objectif et stabilisé le club après le départ de Marcelo Bielsa. Mais il se retrouve à nouveau dans une situation stressante, et Leeds est de retour dans une bagarre de relégation.

Il y a un sentiment croissant parmi les supporters que Leeds devrait chercher à le remplacer et nommer un nouvel entraîneur-chef. Mais après avoir prouvé qu’il était l’homme idéal pour maintenir le club en place la saison dernière, mérite-t-il le temps de montrer qu’il peut à nouveau éviter à Leeds la zone de relégation?

Après un bon début de campagne, Leeds a maintenant disputé huit matchs sans victoire, et affrontera ensuite un voyage à Anfield pour affronter Liverpool. L’ambiance autour du club a changé et il y a eu des points d’interrogation sur la tactique et la sélection de l’équipe.

Marsch se bat pour son avenir, mais il a toujours parlé du projet à long terme et pense qu’il peut élever le club au niveau supérieur. S’il veut avoir le temps de concrétiser cette vision, il a sans aucun doute besoin de résultats.

Les deux derniers ont été amèrement décevants. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que Leeds a joué exceptionnellement bien contre les leaders de la ligue Arsenal, et ils ont également montré un aperçu de leur véritable potentiel lors de la victoire contre Chelsea. Ils ont converti leurs chances lors de cette victoire 3-0 contre Chelsea, mais contre Arsenal, ils ont raté un penalty et plusieurs grosses occasions et l’incapacité à mettre des opportunités clés de côté a été une caractéristique de la saison.

De nombreux fans blâmeront le recrutement et l’échec de la signature d’un attaquant éprouvé cet été pour cela. Et cet argument a été alimenté par des inquiétudes concernant la forme et la forme physique de Patrick Bamford, qui n’a pas encore marqué de but en Premier League cette saison.

Image:

Patrick Bamford n’a pas encore marqué de but en Premier League cette saison





Alors que Leeds a fait de bonnes signatures cet été, l’équipe est encore légère à certains postes clés, et cela devra être résolu en janvier. La plupart des fans conviendraient que l’équipe a besoin d’être renforcée, et on pourrait affirmer que Marsch mérite d’être relâché jusqu’à ce que ces signatures soient en place.

Il n’y a que trois matchs de Premier League avant la pause de la Coupe du monde et s’il peut passer ces matchs et marquer des points, cela donnera à tout le monde un répit. Mais si Leeds ne parvient pas à marquer de points, il pourrait être dans une position périlleuse.

Mon sentiment est que la hiérarchie de Leeds aimerait donner à Marsch l’opportunité de renverser la vapeur. En fait, l’entraîneur-chef de Leeds a déclaré après la défaite de Fulham dimanche “le conseil d’administration et moi sommes unis”.

Mais les décisions sont prises en fonction des résultats et Marsch le sait.

Il doit maintenant se concentrer sur la recherche rapide de solutions aux problèmes de Leeds. S’il peut le faire, il pourrait encore avoir l’opportunité de livrer sa vision à long terme pour l’avenir du club.

