Le patron de l’Écosse, Steve Clarke, dit que Billy Gilmour est naturellement contrarié après avoir été testé positif pour le coronavirus | Actualités footballistiques

L’entraîneur écossais Steve Clarke admet que la perte de Billy Gilmour est un coup dur pour l’équipe avant le match massif de l’Euro 2020 contre la Croatie mardi.

Gilmour a impressionné lors du match nul 0-0 contre l’Angleterre la semaine dernière, mais devra désormais s’isoler pendant 10 jours après avoir été testé positif au coronavirus.

Clarke a déclaré: « Il est contrarié, comme on peut s’y attendre. Il n’a aucun symptôme, j’espère que sa santé se maintiendra. J’espère qu’il reprendra le jeu le plus rapidement possible.

« Évidemment un coup dur pour nous mais une chance pour quelqu’un d’autre.

« Billy aurait commencé le match et maintenant il ne le fera pas, donc c’est une chance pour quelqu’un d’autre de venir dans l’équipe et de devenir un héros national. »

L’Écosse n’a reçu aucune instruction de mettre d’autres joueurs en auto-isolement après le test positif de Gilmour.

Image:

Gilmour s’auto-isole pendant 10 jours et manquera le match de l’Écosse contre la Croatie



La FA écossaise a confirmé que les 25 membres restants de l’équipe avaient effectué et réussi des tests de flux latéral lundi.

Interrogé sur les protocoles contre les coronavirus, Clarke a répondu: « Ce n’est pas mon département. Mon département prépare l’équipe pour un match massif contre la Croatie et c’est ce sur quoi je me suis concentré. »

Et lorsqu’on lui a demandé si la situation avait entravé ses préparatifs pour un match que l’Ecosse doit probablement gagner pour atteindre les 16 derniers, Clarke a répondu : « De toute évidence, l’entraînement a été un peu perturbé mais le gros du travail a été fait au cours de la pré-camp et les jours d’entraînement plus tôt dans le tournoi.

« Tu as vu par toi-même [in previous games], l’équipe sait exactement ce qu’elle fait lorsqu’elle entre sur le terrain. L’équipe est organisée, ils savent ce qu’ils ont à faire et cela nous sera très utile. »

Cooper : Nous devons rendre Billy fier

Le défenseur écossais Liam Cooper a admis que la nouvelle du test de Gilmour avait été un choc.

« Billy vient de s’annoncer sur la scène mondiale et maintenant ça », a déclaré le défenseur central de Leeds.

















2:11



L’ancien attaquant des Rangers Peter Lovenkrands pense que l’Écosse peut battre la Croatie si l’équipe de Steve Clarke continue sur sa lancée après son match nul avec l’Angleterre



« Tout ce que je peux dire, c’est que nous pensons à lui. J’ai moi-même eu Covid et j’espère qu’il restera sans symptômes et qu’il pourra récupérer le plus rapidement possible.

« Je sais que c’est difficile mais je lui ai parlé et il se sent bien. Nous envoyons simplement notre amour à Billy et espérons qu’il se rétablira le plus rapidement possible.

« Nous sommes dégoûtés pour Billy, mais cela nous donne un peu plus de motivation pour le rendre fier et j’espère que nous pourrons faire le travail, remporter la victoire, puis nous pourrons également commencer à regarder les autres groupes. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une préoccupation que Covid-19 ait infiltré le camp, Cooper a déclaré: « Ce fut un choc pour nous. Nous avons respecté les protocoles et puis cela revient.

« Nous écoutons simplement les conseils médicaux. Doc (John) MacLean a été clair et brillant avec nous depuis le premier jour. Nous avons pris des précautions autour du camp d’entraînement.

« Nous sommes vidés, je suis sûr qu’il est vidé, mais nous devons passer à autre chose. Nous avons un match énorme et nous devons gagner, et c’est là que se trouve toute notre concentration maintenant.

« Nous jouons depuis longtemps avec ce système sous la direction du manager et quel que soit le joueur qui entre en jeu, il connaît son rôle et ce qu’il doit faire. »

















1:41



Graeme Souness a salué l’impact que Gilmour a eu lors de son premier départ pour l’Écosse contre l’Angleterre et admet que c’est un énorme revers qu’il a été exclu en raison de Covid-19



Souness : l’absence de Gilmour est un coup dur

L’ancien milieu de terrain écossais Graeme Souness a déclaré que la perte de Gilmour « nous renverse » alors que l’équipe de Clarke vise une place en huitièmes de finale.

Bien qu’il n’ait fait que ses débuts complets contre l’Angleterre, Souness pense que Gilmour est déjà un joueur à part entière pour l’Écosse.

« Il était le meilleur joueur sur le terrain l’autre jour », a déclaré Souness Sky Sports News. « C’est un coup énorme pour lui, mais quel coup pour la nation.

« Juste au moment où les choses allaient bien; nous jouions du bon football et il était la star du spectacle. Pour que cela se produise, cela nous fait basculer.

« Ce trio de milieu de terrain composé de Callum McGregor, John McGinn et Gilmour était fabuleux contre l’Angleterre. Ils étaient bons avec le ballon, ils l’ont traqué et avaient l’air d’être un très bon trio. C’est un coup dur pour nous. »

Souness dit que Gilmour a remboursé la foi qui lui a été témoignée avec une performance exceptionnelle contre l’Angleterre et a semblé imperturbable malgré les enjeux si élevés.

« A 20 ans, quels débuts », a-t-il déclaré. « Il n’a eu que cinq départs pour Chelsea en Premier League la saison dernière, donc je pensais qu’il allait se fatiguer en seconde période. Mais il a évidemment un très bon moteur, il a continué.

« En entrant dans ce match, parfois même les joueurs seniors se brûlent d’énergie nerveuse. Il n’en a montré aucun signe et le football qu’il a joué sur cette scène, avec la pression sur l’équipe, était tout à fait exceptionnel.

« Quel joueur il va être. Il garde le ballon dans des espaces restreints et sa première pensée est de le faire avancer dans les attaquants, et il n’a pas peur de s’impliquer dans le côté le plus charnu du jeu.

« C’est un espoir énorme et c’est un coup dur. Il va nous manquer. Je sais que ça a l’air idiot – son premier match international, à 20 ans – mais il va nous manquer contre la Croatie. »