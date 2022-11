Le patron de l’Australie, Mal Meninga, veut de l’importance pour le RL international | Junior Paulo: Samoa a besoin de plus de matchs | Actualités de la Ligue de Rugby

Mal Meninga et son équipe célèbrent la Coupe du monde après la victoire de l’Australie sur les Samoa

Mal Meninga a fait appel aux puissants courtiers de la ligue de rugby pour s’assurer que le jeu international reçoive l’importance qu’il mérite après que l’Australie ait remporté sa 12e Coupe du monde de rugby à XV.

L’entraîneur-chef des Kangourous faisait partie de certaines des grandes équipes australiennes du passé pendant ses jours de jeu et supervise maintenant la génération actuelle en conservant sa place en tant que rois incontestés du rugby test après avoir battu les Samoa 30-10 lors de la finale de samedi à Old Trafford.

L’émergence des Samoa, finalistes pour la première fois, et de leurs rivaux du Pacifique, les Tonga, en tant que forces sur la scène internationale pour défier les «trois grands» traditionnels des Australiens, de la Nouvelle-Zélande et de l’Angleterre, a cependant montré qu’il existe un potentiel de croissance.

Meninga n’a pas tari d’éloges pour le tournoi dans son ensemble, qui a réuni 16 équipes dans la compétition masculine pour la première fois en 22 ans, et souhaite maintenant que l’instance dirigeante de la Ligue internationale de rugby s’assure que cela ne prouve pas une autre fausse aube pour le sport.

“Absolument, mais je suis dans une position où je peux dire cela”, a déclaré Meninga. “Je suis l’entraîneur des vainqueurs de la Coupe du monde et, comme je l’ai dit à plusieurs reprises – en particulier ces derniers jours – où allons-nous maintenant ?

“J’ai pensé que tout le tournoi était excellent, c’était une grande pièce maîtresse et la finale était géniale. Cela montre simplement où va le match international.

“Avoir Samoa là-bas est formidable pour le jeu international et j’ai hâte que les décideurs prennent une décision sur l’endroit où nous allons.”

L’Australie célèbre après avoir remporté la Coupe du monde pour la 12e fois

L’Australie n’a pas tout fait à sa manière en finale, étant sous pression pendant une grande partie des 10 premières minutes et devant voir une période en seconde période avec Angus Crichton dans le pétrin pour jeu déloyal qui a conduit au talonneur de Samoa Chanel Harris-Tavita forcée de quitter le terrain.

Ces 10 minutes à 12 hommes ont vu les Kangourous marquer un essai converti grâce à Cameron Murray et, de manière inquiétante, Meninga pense que c’est un signe de la façon dont il reste encore plus à venir de cette équipe alors qu’ils se concentrent sur la défense de leur titre en France. en 2025.

“Nous avons très bien géré la situation”, a déclaré Meninga. “C’était probablement nos 10 meilleures minutes du match où défensivement nous étions exceptionnels et c’est la nature de cette équipe de foot.

“Ce n’est que le début pour cette équipe, je peux vous assurer; tous ces gars vont être ensemble pendant les trois, quatre, cinq ou six prochaines années. Marquer six points pendant cette période était également exceptionnel – c’est ainsi que bonne cette équipe de foot est.”

Paulo : les Samoa ont besoin de plus d’occasions pour jouer

Le capitaine des Samoa, Junior Paulo, a fait écho à la conviction de Meninga qu’il doit y avoir plus d’opportunités pour les équipes internationales, en particulier celles qui ne font pas partie des principales nations traditionnelles, de jouer entre les Coupes du monde.

L’accessoire a reconnu qu’il est difficile de trouver de l’espace autour de la saison NRL et de l’État d’origine en Australie, ainsi que de la campagne Betfred Super League sur ces côtes, mais il ne fait aucun doute qu’une fenêtre doit être trouvée quelque part.

“Bien que nous ayons un calendrier chargé tout au long de l’année, je ne sais pas comment trouver un moyen, mais nous devons trouver un moyen de bloquer ces matchs pour la ligue internationale de rugby à l’avenir”, a déclaré Paulo.

“Nous voyons à quel point cela signifie pour tout le monde dans le monde et c’est certainement ce que cette campagne a montré. Bien qu’il y ait eu des scores époustouflants, cela ne fera que s’améliorer pour la campagne de Coupe du monde vers laquelle nous nous dirigeons.”

Junior Paulo veut plus d’opportunités pour des nations comme les Samoa de jouer des matchs tests en dehors des Coupes du monde

Bien qu’ils aient éliminé l’Angleterre, pays hôte, en demi-finale la semaine précédente, les Samoa ont bénéficié d’un soutien important des 67 502 spectateurs à Manchester pour la finale, mais n’ont pas pu tirer le meilleur parti des occasions qu’ils se sont créées jusqu’à Brian To’o et Stephen Crichton. a marqué des essais en seconde période.

L’entraîneur-chef Matt Parish a dû regretter ces chances qui se sont envolées, mais il était toujours plein de fierté pour la façon dont l’équipe s’est comportée à la fois en finale et tout au long de la Coupe du monde.

“Nous n’avons probablement pas saisi nos chances comme nous aurions dû le faire, mais nous n’avons rien enlevé à l’Australie car c’est une excellente équipe”, a déclaré Parish.

“Nous avions besoin de beaucoup de choses pour nous aujourd’hui, nous n’étions plus que 19 joueurs dans l’équipe et des gars hors de position ou jouant des mi-temps complètes. C’était tellement courageux et c’est une super équipe.

“Le résultat est décevant, mais pas l’effort ou l’engagement de ces gars-là. Je ne pourrais pas être plus fier ou plus heureux avec ce groupe.”