Le patron de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, rejette les allégations d’intimidation après le snob de Joao Felix

Le patron de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a rejeté les accusations d’intimidation après que des informations aient affirmé que Joao Felix voulait quitter le club.

Felix n’a fait que sept départs pour l’Atletico cette saison et l’international portugais était un remplaçant inutilisé lors du dernier match de son équipe en Ligue des champions contre le Club de Bruges mercredi.

Cela a conduit à des suggestions au Portugal selon lesquelles Simeone traitait Félix durement, mais le manager de l’Atletico a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse qu’il sélectionnerait l’attaquant lorsqu’il commencerait à mieux jouer.

“L’équipe est vraiment bonne et la réalité est autre chose, le terrain de jeu. Et dans la réalité du terrain de jeu, il y a un manager qui choisit les meilleurs joueurs en fonction de ce qu’il voit”, a déclaré Simeone.

“Pensez-vous que je ne joue pas Joao pour perdre? Aucun manager ne fait ça.

“Quand il recommence à bien jouer à l’entraînement, il travaille, il récupère sa touche de buteur, dont on a besoin, il jouera.

Diego Simeone (à droite) a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait intimidé Joao Felix (à gauche).

“Mais pendant que je suis ici, c’est une question de performance, c’est pourquoi ses autres coéquipiers jouent.

“C’est clair qu’à chaque fois qu’il a été bon, il a joué.”

Felix n’a pas réussi à atteindre les sommets attendus de lui après avoir rejoint Benfica pour 126 millions d’euros en 2019, marquant 30 buts en 121 apparitions.

Il a été photographié en train d’effectuer un geste de chut après avoir marqué à l’entraînement pour l’Atletico cette semaine, mais Simeone a rejeté l’idée qu’il y avait une signification plus large derrière cela.

“Je vais être très clair de la même manière que je l’ai expliqué à Joao”, a déclaré Simeone. “Je veux gagner avec [Angel] Correa, avec Joao, avec [Antoine] Griezmann, avec [Matheus] Cunha, avec [Alvaro] Morata.

“La seule réalité est celle qui existe. Dans l’année de la Liga [when Atletico won in 2020-21] il a eu une année incroyable jusqu’à ce qu’il se blesse et Correa a fini par jouer parce qu’il a eu une excellente fin de saison.

“Dans le [2019-20 season] il n’avait pas joué, mais il a commencé à jouer contre Osasuna, il a bien joué, il a répondu avec des buts, donnant tout pour l’équipe, ce qu’il a [at his disposal]et il a joué jusqu’à ce qu’il se blesse.

“[This] saison, il a joué une bonne pré-saison, au-delà de sa blessure, avec de bons matchs contre la Juventus et en raison de ses bonnes performances, il a joué.

“Et maintenant, quand ses performances ont diminué, d’autres coéquipiers jouent. Parce que je pense que Joao est égal à Correa et aux autres.

“C’est normal qu’hier il ait fait le geste du silence [when] il jouait avec [Yannick] Carrasco et [Rodrigo] De Paul pour voir qui a marqué un but.

“Mais maintenant qu’il est concentré sur lui, vous qui êtes là avec un microscope, vous formez des opinions sur n’importe quoi en fonction de ce que vous pensez.

“Tout ce que j’ai à dire aux joueurs, je le leur dis dans le vestiaire, pas ici.”

L’Atletico se rend à Bilbao pour affronter l’Athletic Club samedi. L’équipe de Simeone est quatrième du classement, à six points de Barcelone et du Real Madrid en tête.