Le patron de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, demande que la fenêtre de transfert se ferme plus tôt

Un certain nombre de joueurs de l’Atletico Madrid ont été liés à un départ. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

Diego Simeone a demandé que la fenêtre de transfert estivale se ferme plus tôt après qu’un certain nombre de joueurs de l’Atletico Madrid aient été liés à des éloignements du club alors que la saison était déjà en cours.

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que Atlético Atlético Matheus Cunha était une cible pour Manchester United alors que Alvaro Morata avait également été offert aux géants de la Premier League.

– Cahier : Les secrets du football mondial

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Joao Felix a été lié à un déménagement à Old Trafford par le journal espagnol Marca cette semaine, alors qu’il y a eu des spéculations sur l’avenir d’Antoine Griezmann, Yannick Carrasco, Marcos Llorente et Renan Lodi.

“Ce serait bien pour les managers [if the window closed earlier]”, a déclaré Simeone samedi lors d’une conférence de presse avant le match de Liga de l’Atletico contre Villarreal.

“Je ne sais pas pour les agents et les clubs !

“Pour nous, ce serait bien de commencer avec les joueurs que nous avons et de savoir qu’ils seront avec l’équipe toute l’année, ou au moins avec une pause en janvier. Alors que [the market] reste ouvert, tout ça [speculation] arrive.”

L’Atletico a impressionné lors de son premier match de la saison lundi, avec Morata marquant deux fois – et Griezmann en ajoutant un troisième sur le banc – lors d’une victoire 3-0 à Getafe.

Simeone a le choix entre cinq attaquants, la décision de la Juventus de ne pas rendre permanent le prêt de Morata, ce qui signifie que l’attaquant espagnol rejoint Felix, Griezmann, Cunha et Angel Correa dans l’équipe de l’Atletico.

Morata et Felix ont commencé le match à Getafe, avec Griezmann, Cunha et Correa en tant que remplaçants en seconde période.

“Nous ne faisons que commencer”, a déclaré Simeone lorsqu’on lui a demandé si Morata et Felix étaient dans leur meilleure forme.

“C’est trop tôt pour le dire. Ils ont fait une bonne pré-saison et ils sont matures. Nous voulons qu’ils continuent, à partir de demain.”

Le manager était plus ambigu lorsqu’il a discuté de l’avenir de Griezmann, qui en est maintenant à la deuxième année d’un prêt de deux ans de Barcelone et semble prêt à jouer un rôle plus profond.

“Il est adaptable parce qu’il a une bonne vision et qu’il travaille dur”, a déclaré Simeone à propos du changement de position.

“Cela nous permet de jouer avec un autre joueur offensif. Espérons qu’il reste avec nous. Nous savons tous à quel point je l’aime et à quel point il est important pour le club et l’équipe.”