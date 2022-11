Le patron de l’Arabie saoudite, Hervé Renard, dit qu’il n’a aucun œil sur le poste de Newcastle si Eddie Howe partait

L’entraîneur de l’Arabie saoudite, Hervé Renard, a déclaré QuatreQuatreDeux que prendre le poste de Newcastle United n’est pas sur son radar, malgré avoir battu l’Argentine 2-1 à la Coupe du monde 2022 lors d’une victoire historique pour la nation asiatique.

Bien sûr, il existe des liens évidents entre le travail du manager de Newcastle et Renard, étant donné que le Fonds d’investissement public saoudien est propriétaire du club anglais. Malgré cela, Renard a parlé avec enthousiasme du travail qu’Eddie Howe effectue à Newcastle.

Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible sur commande, Renard a insisté sur le fait que le poste de manager à Newcastle n’était pas envisageable.

“Cette [the ownership of Newcastle] est un point de départ pour construire un football plus fort en Arabie saoudite », déclare Renard. « J’espère qu’ils [PIF] avoir du succès avec Newcastle, car cela contribuera également au développement du football saoudien.

“Je ne sais pas [want the Newcastle job], Eddie Howe y fait un travail formidable. Cette équipe est complètement différente de la saison dernière. Je suis sûr que la philosophie de l’entraîneur est excellente. Je lui souhaite le meilleur.”

Le Français est un entraîneur international à succès, ayant mené la Zambie à la victoire de la Coupe d’Afrique des Nations en 2012, battant la Côte d’Ivoire en finale. Après un passage à Sochaux dans son pays d’origine, Renard est retourné en Afrique pour diriger la Côte d’Ivoire – remportant la CAN avec la nation en 2015, trois ans après sa victoire avec la Zambie.

Renard a également dirigé le Maroc et l’Angola au niveau international, tandis qu’au niveau des clubs, il a offert ses services à Lille, Sochaux et Cherbourg susmentionnés, tous en France. Curieusement, Renard a également passé un séjour à Cambridge United en 2004 dans le but d’empêcher le club d’être relégué de la Ligue de football – dans laquelle il a échoué.

Il apprécie certainement son passage en tant que manager de l’Arabie saoudite, et sa progression vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar lui mériterait encore plus d’éloges en Arabie saoudite.

Bien qu’il comprenne qu’il est généreusement rémunéré pour ses services, réussir avec la nation est sa principale ambition – une apparition en huitièmes de finale égalerait la meilleure performance de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde, réalisée pour la dernière fois en 1994.