Le responsable de l’application Facebook, Fidji Simo, a déclaré à CNBC que le géant des médias sociaux travaillait sur l’audio depuis des années alors qu’il se préparait à lancer son rival Clubhouse.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que son entreprise était en train de créer un produit où les utilisateurs peuvent engager des conversations en temps réel avec d’autres, comme ils le peuvent sur Clubhouse.

Lorsqu’on lui a demandé si Facebook avait examiné le succès de Clubhouse avant d’annoncer son produit rival, Simo a déclaré à Deirdre Bosa de CNBC: « L’audio est dans notre esprit depuis très longtemps. »

Simo a poursuivi en disant que les technologies utilisées pour alimenter le rival du Clubhouse de Facebook, connues sous le nom de Live Audio Rooms, sont en développement depuis de nombreuses années.

« L’intelligence artificielle nécessaire pour apporter ces outils de création audio magiques qui peuvent vous donner l’impression que vous êtes à côté d’une plage ou près d’une rivière, ou peut changer votre voix pour qu’elle sonne comme un extraterrestre, toutes ces technologies sont des technologies que nous ‘ Je construis depuis très longtemps », a-t-elle déclaré. Un autre exemple est l’audio spatial, a-t-elle déclaré, ajoutant que les utilisateurs de Facebook seront bientôt en mesure de «placer les gens dans la pièce de sorte que lorsque vous écoutez le contenu … vous êtes dans la pièce avec eux».

«Toutes ces technologies prennent beaucoup de temps à se développer, et c’est une chose sur laquelle nous travaillons évidemment depuis de nombreuses années», a déclaré Simo. «En plus de cela, je dirai que tous les investissements dans la vidéo au cours des… cinq à six dernières années, ont vraiment éclairé ce que nous faisons avec l’audio maintenant. Nous considérons l’audio comme étant très complémentaire de tous les formats que nous proposons déjà. «